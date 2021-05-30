ما هي فوائد الجلوس أرضاً أثناء تناول الطعام؟

محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

كشف خبير مصري في التغذية العلاجية عن فوائد صحية تتعلَّق بطريقة الجلوس أثناء تناول الطعام.



وقال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن طريقة الجلوس القديمة أثناء تناول الطعام تؤدي إلى إغلاق ثلث المعدة.

وأضاف غزالي، خلال لقائه في برنامج "حكاية أكلة" المذاع على قناة "دريم": "القعدة على الأرض أصح من القعدة على السفرة أثناء تناول الطعام".

وذكر أن الشاي الأخضر يزيد معدل الحرق الذاتي في الجسم من خلال تناول خلاصة الشاي الأخضر في كبسولات، موضحاً أن هناك 24 كورساً لخفض الوزن تصلح لكل الفئات المختلفة.