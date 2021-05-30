شكرا لقرائتكم خبر عن «إيتيدا»: دورات تدريب على اللغات الأوروبية لتوفير فرص عمل جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا المهندس عمرو محفوظ، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» طلبة الجامعات إلى ضرورة الاستفادة من برامج ومبادرات الهيئة المعنية بتطوير مهارات طلبة الجامعات من خلال تدريب الشباب على التكنولوجيات الحديثة والأكثر طلبًا فى سوق العمل مثل مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل ومبادرة «مستقبلنا رقمى»، مشيرًا إلى أن الهيئة تولى اهتمامًا كبيرًا ببناء القدرات الرقمية للشباب المصرى فى مجالات العمل الحر والعمل عن بعد.

وأكد محفوظ أن الهيئة تعمل حاليًّا على استراتيجية لتطوير القدرات والمهارات اللغوية لطلبة الجامعات ومساعدتهم على إتقان وإجادة اللغات الأوروبية الأكثر طلبًا بسوق عمل خدمات مراكز الاتصالات الدولية وخدمات الدعم الفنى وعلى رأسها اللغات الألمانية والفرنسية والإنجليزية، وأضاف أن الهيئة بدأت بالفعل فى تنفيذ نسخة تجريبية بجامعة جنوب الوادى بتدريب ١٠٠ شاب على اللغة الألمانية بالتعاون مع معهد جوته.

وعقد محفوظ لقاءات مع طلبة جامعتى السويس وأسوان، حيث شدد على دعم طلبة الجامعات على العمل الابتكارى والمشروعات الريادية فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وأوضح أن الهيئة تتطلع إلى أن تكون الجامعات المصرية مفرخة للشركات الناشئة المبتكرة على غرار الجامعات المرموقة والناجحة فى تطبيق هذا النموذج.

ولفت محفوظ إلى أن الهيئة تشارك بقوة فى مبادرة لنشر مراكز الإبداع التكنولوجى بالجامعات المصرية وكذلك أيضا تقوم بتنفيذ مبادرة ITAC بهدف دعم التعاون البحثى بين الجهات الأكاديمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير منتجات مبتكرة تخدم احتياجات الصناعة والمجتمع.