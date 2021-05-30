شكرا لقرائتكم خبر عن «البريد»: استغلال إمكانياتنا لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة تعمل على دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالى، ومتابعة جميع التطورات المصرفية الدولية والتغيرات والتحولات الإقليمية للمجتمع المصرفى لمواكبة قضايا الساعة على الساحتين العربية والعالمية.

وأكد خلال لقاء خليل داوود، رئيس البريد اللبنانى، ضرورة نقل التجارب الناجحة فى مجال البريد بين البلدين، تمهيداً لتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة فى مجالات تطوير الخدمات البريدية واللوجستية، كما ناقش الاجتماع حزمة خدمات مشتركة تخص خدمات التجارة الإلكترونية بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر ولبنان للاستفادة من إمكانيات البريد المصرى لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية لعملاء البريد اللبنانى بجودة عالية وبأسعار تنافسية. وأضاف «فاروق» أن البريد المصرى حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الدول بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

ومن جانبه، أشاد خليل داوود، رئيس البريد اللبنانى، بالفكر الجديد الذى يسير به البريد المصرى حالياً، وسعيه للبحث عن كل جديد حول العالم لتقديم خدمات متميزة لعملائه، معرباً عن سعادته بما توصل إليه البريد المصرى من تطور فى البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير منافذ الخدمات وتجهيزها لاستقبال التحول الرقمى والشمول المالى، ومتمنياً استمرار تبادل الخبرات بين البريد المصرى ونظيره اللبنانى لنقل تجربة نجاح البريد المصرى فى ميكنة الخدمات وتطبيق الشمول المالى وتقديم خدمات التجارة الإلكترونية.

جدير بالذكر أن البريد المصرى عضو فى اتحاد المصارف العربية وعضو فى مجلس إدارة اتحاد البريد الأورومتوسطى.