شكرا لقرائتكم خبر عن «بيزوس» يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذى لـ«أمازون» فى نفس تاريخ تأسيسها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مؤسس أمازون، جيف بيزوس، خلال الاجتماع السنوى للمساهمين فى الشركة، الأربعاء، أنه سيتنحى رسميًا عن منصبه كرئيس تنفيذى للشركة فى 5 يوليو المقبل، وسيسلم زمام الأمور فى أمازون إلى آندى جاسى، الذى يدير حاليًا شركة خدمات أمازون للحوسبة السحابة.

وبينما يترك جاسى المنصب الأعلى فى AWS لإدارة أمازون، فسيحل محله الرئيس التنفيذى آدم سليبسكى.

وأعلنت أمازون، فى وقت سابق، عن تغيير قيادتها كجزء من تقرير أرباحها لشهر فبراير الماضى، وأعلنت حينها أن جاسى سيتولى المسؤولية خلال الربع الثالث من السنة المالية فى سابقة لتحديد ميعاد دقيق لعملية انتقال الإدارة من بيزوس إلى جاسى.

ويصادف تاريخ انتقال إدارة أمازون إلى جاسى أو ترك بيزوس إدارة عملاق الإنترنت أمازون ٥ يوليو وهو تاريخ تأسيس أمازون عام 1994. وقال مؤسس أمازون، جيف بيزوس، إن التوقيت «عاطفى»، وإنه متحمس للغاية للانتقال، حيث سيركز طاقته واهتماماته على المنتجات الجديدة والمبادرات المبكرة. وأضاف، فى فبراير الماضى، أنه يتطلع إلى الحصول على مزيد من الوقت للعمل فى مشاريعه خارج الشركة، مثل Bezos Earth Fund وBlue Origin.، وتابع بيزوس: «لا يوجد ضمان لعمل أى من هذه الأفكار. كل هذه استثمارات ضخمة وكلها مخاطر.. يدور تاريخنا الكامل كشركة حول المخاطرة، التى فشل الكثير منها وسيفشل الكثير منها، لكننا سنواصل تحمل مخاطر كبيرة».

وسيتولى جاسى أعمالًا معقدة ومدققة بشكل متزايد، كما يتضح من الأخبار التى صدرت فى وقت مبكر من يوم الأربعاء أن أمازون تشترى مجموعة MGM الإعلامية مقابل 8.45 مليار دولار، وبذلك يؤكد بيزوس على المعايير الدقيقة التى اعتمد عليها فى اختيار جاسى حيث تابع «إنه يتمتع بأعلى المعايير وأنا أضمن أن آندى جاسى لن يدع الكون يجعلنا نموذجيًا. لديه الطاقة اللازمة للبقاء على قيد الحياة، فينا ما جعلنا مميزين».