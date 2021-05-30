شكرا لقرائتكم خبر عن 4.1 مليار دولار صادرات مصر «الرقمية» عام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير حديث عن زيادة حجم الصادرات المصرية «الرقمية» لتصل قيمتها إلى 4.1 مليار دولار عام 2020 بزيادة بلغت نحو 173% مقارنة بمعدلاتها خلال عام 2014.

وأشار التقرير إلى أن هناك نحو 240 ألف مصرى يعملون فى خدمات «التعهيد» وتكنولوجيا المعومات العابرة للقارات، وتعد مصر إحدى الدول المميزة فى خدمات التعهيد، كما أن هناك نحو 100 دولة تقدم مصر لها خدمات للتعهيد ومراكز الاتصال وتقدم نحو 20 لغة أجنبية.

وأوضح التقرير الذى أعدته شركة كيرنى أن مصر شهدت تخريج نحو 40 ألف شاب مصرى من مبادرة مستقبلنا رقمى، والتى تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توفير تدريب مميز للشباب فى مجال تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إتقان عدد من اللغات الأجنبية. ويتيح التدريب، الذى توفره المبادرة، فرصة العمل للشباب، سواء فى مؤسسات محلية أو دولية متخصصة فى مجالات التكنولوجيا، فضلا عن أهمية دورها فى تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات بين دول العالم فى الخدمات الرقمية. وكشف التقرير عن استحواذ مصر على نحو 17% من صناعة خدمات التعهيد على مستوى العالم.