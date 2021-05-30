شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء «الاتصالات» بالبورصة و«كورونا» تدفعه للنمو مع زيادة الطلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم تراجع أداء البورصة وتحقيق خسائر، لكن جاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى البورصة المصرية من بين القطاعات الرابحة وجاءت أزمة كورونا لتكون أحد عوامل نمو القطاع وتحقيقه نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية.

وفى تعاملات الأسبوع الماضى تباين أداء الشركات التابعة للقطاع بالبورصة ورغم أن القطاع بصفة عامة حقق تراجعا خلال تعاملات الأسبوع بصفة عامة بمعدل 2.7%، ولكن شهدت الشركات داخل القطاع صعود أسهم فى ظل ثبات متسويات أسهم شركات أخرى، واختتمت البورصة أعمالها هذا الأسبوع بصعود أسهم شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، حيث رأس المال السوقى لها 19.8 مليون جنيه من خلال عدد عمليات 6.8 ألف عملية لتصل نسبة الارتفاع فى سعر السهم لنحو 2.06% خلال تعاملات الخميس. وسجل سهم راية لخدمات مراكز الاتصالات زيادة بنحو 1.2% ليصل رأس المال السوقى لها إلى 739 مليون جنيه وبلغ عدد العمليات 228.

كما ارتفع سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بنحو 1.9% وبلغ رأس المال السوقى لها 1.098 مليون جنيه بعدد عمليات بلغ 217.

وأشارت بيانات البورصة إلى أن سهم المصرية للاتصالات لم يشهد تغيرا، حيث استقر عند نفس مستوياته وبلغ رأس المال السوقى لها 19 مليون جنيه. واستقر سعر السهم عند حدود 11.190 جنيه، وأيضا استقرت أسعار سهم المصرية للأقمار الصناعية وبلغ رأس المال السوقى 2.4 مليون دولار بعدد عمليات 9 واستقر سعر السهم عند 4.2.

من جانبه قال محمد أبو باشا، محلل مالى بالمجموعة المالية هيرمس، إن هناك تراجعا فى أداء البورصة بصفة عامة وهو ما يرجع إلى خروج المستثمرين الأجانب وتراجع السيولة.

وأشار، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أنه رغم انخفاض مؤشرات البورصة إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات التى حققت أرباحا فى الفترة الماضية، وانعكست أزمة كورونا عليها إيجابا نتيجة التوسع فى الاعتماد على خدمات الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال المتطورة والمدفوعات الإلكترونية.

وقال إنه رغم محدودية حجم قطاع الاتصالات فى البورصة المصرية، حيث إن الشركة المصرية للاتصالات هى الشركة الوحيدة المقيدة فى البورصة وتقدم الخدمات الكاملة للاتصالات ولكن القطاع بصفة عامة كان له أداء جيد فى البورصة، موضحا أن النتائج الإيجابية كان من المتوقع أن تكون أفضل إن كان هناك أكثر من لاعب رئيسى فى سوق الاتصالات مسجل بالبورصة فى ظل وجود 4 شركات عاملة فى مصر، ولكن شركة واحدة مقيدة بالبورصة.