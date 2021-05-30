شكرا لقرائتكم خبر عن شراكات جديدة بين الاتصالات وكبريات شركات التكنولوجيا العاملة فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإعلان عن شراكات جديدة وتوقيع مذكرات تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأربع من كبرى الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا العاملة فى مصر، وهى شركة دِل تكنولوجيز، وفودافون مصر، وكاسبرسكى، وهواوى تكنولوجيز، بهدف تعزيز مهارات الشباب الملتحقين بمبادرة بُناة مصر الرقمية، والتى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية قدرات المتفوقين من خريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

وأكد طلعت أن بناء القدرات هو أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة لخلق قاعدة عريضة من الكفاءات المتعمقة والمتدربة فى كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وتعزيز مكانة مصر على خريطة هذه الصناعة. وأضاف طلعت أن هذا التعاون يؤكد الشراكة بين كافة عناصر القطاع ومجتمع المعلومات فى مصر لإنجاح هذه المبادرة التى ستحقق منفعة مشتركة لكافة عناصر المنظومة، سواء على مستوى الشباب الذى يتلقى تدريًبا على أعلى مستوى، والقطاع الحكومى الذى يستفيد من مخرجات المبادرة والتى تتمثل فى خلق جيل جديد ومتميز ومتخصص فى مختلف علوم وتخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك الشركات المحلية والناشئة والكبرى العاملة فى مصر من خلال توافر كوادر مدربة ومكتملة المهارات تلبى متطلبات سوق العمل المحلية وقادرة على المنافسة فى السوقين الإقليمية والعالمية. وقال طارق هيبة، مدير عام شركة «دِل تكنولوجيز» فى مصر: «تهدف الشركة إلى خلق تقنيات لدفع عجلة التقدم البشرى، وهنا فى مصر، نحن ملتزمون بشكل وثيق بتحقيق رؤية الدولة نحو تنويع الاقتصاد عبر البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات والابتكار. ولهذا، نستكشف باستمرار المبادرات التى تساعدنا على تعزيز التغيير الإيجابى».

وأعلن هيبة عن عقد جلسات توعية وندوات عبر الإنترنت مع منح الطلاب الفرصة للمشاركة فى هاكاثونات التدريب والمختبرات التجريبية العملية، والعمل مع الطلاب على تحديد التحديات وتقديم الحلول المعتمدة على التقنيات الجديدة ونماذج الأعمال المبتكرة، بالإضافة إلى تشكيل قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المستقبل الرقمى لمصر.

من جانبه، قال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر: إن دور فودافون مصر فى المبادرة يسهم بشكل مباشر فى بناء قدرات الشباب الجامعى المشارك فى المبادرة ليكونوا جاهزين لسوق العمل وللوظائف المستقبلية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى.

وتهدف الشراكة مع شركة كاسبرسكى إلى تزويد الشباب المصرى بمهارات الأمن الرقمى والتدريب الذى يحتاجونه ليصبحوا متخصصين فى هذا المجال الحيوى ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات، فى ظل تزايد التهديدات الرقمية مع التطور التكنولوجى المستمر، مما يلزم أن يعمل خبراء الأمن الرقمى على التصدى لها والتخفيف من حدّتها.

وقال أمير كنعان، المدير التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا بشركة كاسبرسكى، إن المبادرة قامت على أساس أن شباب اليوم سوف يساعدون فى تشكيل ملامح المستقبل.

ويهدف التعاون مع شركة هواوى تكنولوجيز إلى تقديم دورات تكنولوجية توعوية لطلاب المبادرة، بالإضافة إلى توفير مسار تدريبى على علوم الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات الضخمة والحوسبة السحابية، وأمن الشبكات، وتوفير المحتوى الأكاديمى والتدريب العملى فى المختبرات الافتراضية، فضلًا عن تفعيل التواصل بين الشركات وخريجى مبادرة «بُناة مصر الرقمية» من خلال تنظيم معارض التوظيف لمساعدة الخريجين فى إيجاد فرص عمل متميزة.

من جانبه أكد فنسنت صن، الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر، أن الاستثمار فى الموارد البشرية، لاسيما الشباب، هو أساس التنمية بمختلف جوانبها، وحرص الشركة منذ بداية عملها فى مصر منذ أكثر من 20 عاما على إطلاق العديد من البرامج والمبادرات للشباب التى تمكنهم من أن يصبحوا قادة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى عالمى وقادرين على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر.

الجدير بالذكر أن مبادرة بُناة مصر الرقمية تم إطلاقها فى سبتمبر الماضى، وهى منحة مجانية مقدمة للمتفوقين من خريجى الجامعات المصرية الذين لم يمض على تخرجهم أكثر من خمس سنوات فى كليات الهندسة أقسام حاسبات أو إلكترونيات أو اتصالات أو طبية، أو كليات حاسبات ومعلومات، أو كليات علوم رياضة قسم حاسب آلى من جميع المحافظات.

وبدأ طلبة الفصل الدراسى ربيع 2021 بالمبادرة الدراسية بجامعة أوتاوا الكندية فى أول مايو الجارى فى ثلاثة تخصصات وهى: الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، علوم الروبوتات والأتمتة، والأمن السيبرانى، كما أتموا برامج المهارات القيادية والإدارية واللغوية المقدمة من شركات Dale Carnegie وBerlitz، وكذلك برامج التدريب المقدمة من الشركات العالمية وهى AWS وCisco وIBM وMicrosoft وVMWare.

وقامت المبادرة بتقديم عدد من ندوات التوعية بالمبادرة لطلبة وخريجى الكليات المستهدفة فى بعض الجامعات المصرية فى مختلف المحافظات، ومنها الإسكندرية والجيزة والقاهرة والوادى الجديد، ومن المخطط أن تستمر تلك الندوات لتشمل الكليات المستهدفة فى معظم الجامعات على مستوى الجمهورية. كما أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسى صيف 2021 فى أول يونيو، على أن يتم فتح باب التقديم فى الفصل الدراسى الجديد خريف 2021 فى الأول من يوليو المقبل.