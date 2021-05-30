شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للرجال بعد الأربعين .. تناول البروتين والألياف وتجنب الكافيين والتدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المهم جدًا الحفاظ على الصحة فى أى مرحلة عمرية من خلال اتباع نمط حياة صحى، ولكن من المهم الحفاظ على الصحة بشكل أكبر عندما تتجاوز سن الـ40، حيث أن أكثر المشاكل الصحية شيوعًا تظهر بعد 40، من ارتفاع مستويات الكولسترول ومرض السكري والسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي وارتفاع ضغط الدم، وغيرها وأفضل طريقة لتجنب ذلك هو أن تكون متيقظًا لما تأكله ومتى تأكل، ووفقًا للتقرير المنشور بموقع "Only my health" يُحدد ما يجب أن يأكله الرجال في سن الأربعينيات وما يجب تجنبه وتوخي الحذر بشأنه.

- ما هى الاحتياجات الغذائية للرجال في الأربعينيات من العمر؟

يحتاج الرجال إلى تغذية متوازنة في الأربعينيات من العمر، خاصةً تلك التي تركز على القوة والقدرة على التحمل من خلال اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة لإبطاء الشيخوخة والحفاظ على صحة القلب والصحة الإنجابية وكذلك صحة العضلات، ونظرًا لأن عملية التمثيل الغذائي تتباطأ مع مرور كل عقد من أعمارنا، يجب أيضًا توخي مزيد من الحذر لإدارة الوزن بشكل جيد، لذلك يجب أن يركز النظام الغذائي في المقام الأول على تضمين البروتين الجيد والدهون الصحية والحبوب الكاملة والألياف وتناول الكثير من الخضروات والفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة وأيضًا الحفاظ على رطوبة الجسم بتناول كمية كافية من الماء والسوائل، والتركيز بشكل خاص على ضمان أوقات وجبات منظمة بشكل جيد والتوازن في جميع الوجبات من أجل صحة أفضل.

بالإضافة إلى التغذية الجيدة، من المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرياضة والنشاط البدنى بانتظام، وإدارة الإجهاد بشكل جيد، وتقليل الكافيين والإقلاع عن التدخين، كما يعد التركيز على إجراء الفحوصات الطبية الكاملة المنتظمة أمرًا مهمًا للوقاية من الأمراض وتفادي العديد من المشكلات وسرعة معالجتها مبكرًا إن وجدت.

- ما يجب أن يأكل الرجل بعد تجاوز الأربعين ؟

1- البروتين الجيد

يمكن أن يكون للبروتين من المصادر النباتية واللحوم الخالية من الدهون والبيض والأسماك الدهنية الغنية بأوميجا 3 والمكسرات ومنتجات الألبان قليلة الدسم الكثير من الفوائد في هذه الفئة العمرية تحديدًا.

2- الحبوب كاملة

يمكن للأطعمة مثل الشوفان والقمح المكسور أن توفر طاقة مستدامة للعمل طوال اليوم، فهى جيدة لصحة القلب بسبب محتواها من فيتامين ب المركب وتضمن أيضًا صحة الأمعاء الجيدة.

3- الدهون الجيدة

يمكن أن يكون للدهون الموجودة في الأفوكادو والزيتون والمكسرات والبذور تأثير وقائي على صحة قلب الرجال.

4- الألياف

للألياف تأثير وقائي شامل على ضغط الدم والكوليسترول وتساعد في إدارة الوزن، حيث أن تناول الألياف بكميات جيدة في يوم واحد تبقيك ممتلئًا لفترة أطول وبالتالي تمنع الرغبة الشديدة والنهم تجاه تناول الطعام، ويمكن للألياف الموجودة في الفواكه والخضروات أن تضيف أيضًا فوائد مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في الوقاية من أنواع عديدة من السرطان، مثل البروكلي والملفوف والقرنبيط والطماطم والتوت.

ما يجب أن يتجنبه الرجال من بعد الأربعين؟

تجنب الإفراط في تناول الكافيين لمنع الحموضة المعوية وهى شائعة في الأربعينيات، بجانب الابتعاد عن تناول الأطعمة المقلية والمعلبة التى قد تسبب انسداد الشرايين، ويمكن تقليل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح لمنع ارتفاع ضغط الدم وكذلك لحماية الكلى.