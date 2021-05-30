شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب ظهور الأوردة باللون الأخضر تحت الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير من الناس لماذا تبدو الأوردة خضراء أو زرقاء بدلاً من أن تأخذ صبغة حمراء، حيث تساعد الأوعية الدموية في نقل الدم والمواد المغذية في جميع أنحاء الجسم، وتتمثل وظيفة معظم الأوردة في نقل الدم من أنسجة الجسم إلى قلبك بينما ينقل الشريان الرئوي دمك إلى رئتيك، حيث يتلقى إمدادات جديدة من الأكسجين ثم تنقل الشرايين الدم المؤكسج إلى أنسجتك وأعضائك.

ووفقًا لتقرير لموقع healthline يقدم التقرير التالى سبب ظهور الأوردة باللون الأخضر أو ​​الأزرق خاصةً على البشرة الفاتحة اللون.

عروق عميقة: توجد في أنسجة العضلات .

أوردة رئوية: تنقل الدم المؤكسج من رئتيك إلى قلبك .

الأوردة السطحية: تقع بالقرب من سطح بشرتك .

هناك ثلاثة أنواع من الأوردة:

الأوردة السطحية هي النوع الذي يمكنك رؤيته قد تبدو خضراء بدلاً من الأحمر لأن اللون الأخضر له طول موجي أقصر من اللون الأحمر قد تبدو أيضًا زرقاء أو خضراء مزرقة لأن اللون الأزرق له طول موجي أقصر من الأحمر.

لون الأوردة بالبشرة الفاتحة والداكنة



الاورده

-إذا كانت بشرتك فاتحة مع صبغة أقل فمن المرجح أن ترى عروقًا خضراء أو زرقاء أو بنفسجية اللون.

-تطور الجلد الذي يحتوي على صبغة أكثر جزئيًا لحماية الأوردة من أشعة الشمس القاسية.

ظهور اليدين

السيقان

الفخذين

البطن

الصدر

الجبين

الرقبه

يمكن أيضًا رؤية الأوردة الخضراء والزرقاء حيث يكون جلدك رقيقًا يمكن أن يصبح الجلد أرق وأقل مرونة مع تقدم العمر ، مما يجعل الأوردة تبدو أكثر بروزًا بغض النظر عن عمرك ، فكلما قلت نسبة الدهون لديك ، ستظهر عروقك أيضًا .

في أي مكان من الجسد تظهر الأوردة بشكل أكثر وضوحا؟أسباب أخرى تجعل الأوردة أكثر وضوحًا

-يمكن أن تلعب الوراثة دورًا في كيفية ظهور عروقك على سبيل المثال =، إذا كان والدك أو والدك لديه عروق ملحوظة فيكون مظهر الأوردة لديك بنفس اللون.

-يمكن أن يكون للعاطفة تأثير أيضًا إذا كنت غاضبًا وتصرخ ، أو تضحك بصخب ، فإن زيادة الضغط قد تجعل عروقك تتمدد وتنتفخ قد يحدث هذا على الأرجح على جبهتك وصدغيك وعنقك يمكن أن يكون للعطس هذا التأثير أيضًا.

-يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية أيضًا إلى رفع ضغط الدم، مما يجعل الأوردة أكثر بروزًا.

-يمكن أن تتسبب الحرارة والطقس الحار في تمدد الأوردة وتمددها ، مما يجعلها أكثر وضوحًا.