شكرا لقرائتكم خبر عن سلوكيات خاطئة تؤثر على صحة الكبد وطرق لتفادى الخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأسباب المختلفة التي تؤثر على صحة الكبد وتسبب التلف، حيث يمكن أن تصيب الطفيليات والفيروسات الكبد، مسببة التهابات تقلل وظائف الكبد، ويمكن للفيروسات التي تسبب تلف الكبد أن تنتشر عن طريق الدم أو السائل المنوي أو الطعام أو الماء الملوثين أو الاتصال الوثيق بشخص مصاب أكثر أنواع عدوى الكبد شيوعًا هي فيروسات الالتهاب الكبدي.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فهناك أيضًا سلوكيات خاطئة يتبعها الكثيرون ولها تأثير كبير على صحة الكبد وتسبب تلفه، ويعتبر أبرزها:

1: الإكثار من تناول الأطعمة الدسمة الغنية بالزيوت والدهون تسبب زيادة الوزن وتلف الكبد، حيث ارتفعت معدلات الإصابة بأمراض الكبد الدهنى بسبب الوزن الزائد في كثير من الحالات.

2: يخطأ الكثيرون في تناول الأدوية دون اشراف الطبيب ولكن قد يسبب ذلك مشاكل وتلف في الكبد لأن بعض العقاقير لها تأثير سئ على صحة الكبد وخصوصا المسكنات والمضادات الحيوية.

وهناك بعض الطرق التي تساعد على تعزيز صحة الكبد ووقايته من التلف وهى :

1:أخذ اللقاح: إذا كنت معرضًا لخطر متزايد للإصابة بالتهاب الكبد أو إذا كنت مصابًا بالفعل بأي شكل من أشكال فيروس التهاب الكبد ، فتحدث إلى طبيبك بشأن الحصول على لقاح التهاب الكبد أ والتهاب الكبد ب.

2:استخدم الأدوية بحكمة: تناول الأدوية الموصوفة فقط وبالجرعات الموصى بها، و لا تخلط بين الأدوية والكحول تحدث إلى طبيبك قبل خلط المكملات العشبية أو الأدوية الموصوفة أو غير الموصوفة.

3:تجنب ملامسة دماء الآخرين وسوائل أجسامهم: فيمكن أن تنتشر فيروسات التهاب الكبد عن طريق وخز الإبر العرضي أو التنظيف غير السليم للدم أو سوائل الجسم.

4:حافظ على سلامة طعامك: واغسل يديك جيدًا قبل تناول الطعام أو تحضيره إذا كنت مسافرًا في دولة نامية ، فاستخدم المياه المعبأة للشرب واغسل يديك وتنظيف أسنانك.

5:احمي بشرتك عند استخدام المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية السامة الأخرى: ارتدِ قفازات، وأكمامًا طويلة، وقبعة وقناعًا حتى لا يتم امتصاص المواد الكيميائية من خلال جلدك.

6:الحفاظ على وزن صحي: فيمكن أن تسبب السمنة مرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول.