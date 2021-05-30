شكرا لقرائتكم خبر عن جفاف الأغشية المخاطية أبرز أسباب نزيف الأنف.. اعرف طرق إيقافه وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع "health line" الطبى أن نزيف الأنف هو مجرد نزيف من الأوعية الدموية فى الأنف، وهى مشكلة شائعة تحدث لعدة أسباب منها ضرب الأنف على الوجه، أو كمية كبيرة من الأوعية الدموية فى الأنف، والأسباب الأكثر شيوعًا لنزيف الأنف هى تجفيف الأغشية الأنفية، وأيضًا لعدة أسباب أخرى منها، يحدث تلقائيًا عندما تجف الأغشية الأنفية، وفى المناخات الجافة، وخلال أشهر الشتاء عندما يكون الهواء جاف ودافئ من السخانات المنزلية، وكذلك الأشخاص الذين يتناولون الأدوية التى تمنع تخثر الدم الطبيعى.

وأضاف التقرير المنشور على الموقع أن هناك عددًا من الخطوات لتوقف نزيف الأنف ومنها:

العودة إلى المنزل والراحة فى مكان مرتفع من 30 إلى 45 درجة . منع ضرب الأنف أو تعرضها لصدمات . لا تضغط أو تنحنى لرفع أى شىء ثقيل . محاولة الحفاظ على رأسك فى أعلى من مستوى قلبك . توقف التدخين . تناول وجبات خفيفة من الأطعمة الباردة والمشروبات، والامتناع عن السوائل الساخنة لمدة 24 ساعة على الأقل . التوقف عن تناول الأدوية التى ترفع من معدلات النزيف الدم مثل الأسبرين، ايبوبروفين .



تجنب السوائل الساخنة

وأوضح التقرير أن علاج نزيف الأنف يكمن فى عدد من الخطوات هى :