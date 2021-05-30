شكرا لقرائتكم خبر عن 9 فوائد لا تعرفها عن الباذنجان .. يعالج الأرق ويساعد على إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الباذنجان من الخضراوات التي تحمل الكثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان فهو غنى بالألياف منخفضة السعرات الحرارية والمدرجة في حمية البحر الأبيض المتوسط، كما يساعد الباذنجان في تقوية العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويساعد في تخفيف أعراض فقر الدم، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف أنديا.

فوائد الباذنجان الصحية

تحتوى على 35 سعرة حرارية فقط لكل كوب وذلك بفضل محتواها العالي من الألياف والماء.

تتضمن معظم الوصفات الإيطالية والشرق أوسطية طهي الباذنجان الكامل (مع قشره)، وهو أكثر صحة لأن معظم مضادات الأكسدة ملفوفة في قشرته الأرجوانية.

علاج للأرق واضطرابات النوم الأخرى.

تظهر الأبحاث أن الباذنجان يمكن أن يخفض الكولسترول "الضار"، بشرط أن تقوم بخبزه أو شويه.

تم استخدام الباذنجان للسيطرة على مرض السكري والتحكم فيه، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف وانخفاض الكربوهيدرات.

الفواكه والخضراوات الأرجوانية مثل الشمندر والتوت والخوخ والباذنجان تحتوي على أنثوسيانين (الذي يوفر لونها) أحد مضادات الأكسدة القوية.

الباذنجان يعمل بشكل جيد كعنصر مكمل، يوازن ويعزز النكهات المحيطة بالطبق.

الباذنجان لا يحتوي على أي دهون أو كولسترول تقريبًا ، فهو صحي للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن.

يحتوي الباذنجان أيضًا على كميات كبيرة من الحديد والكالسيوم، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من صحة العظام والقوة العامة.