إنفوجراف.. الإمارات أول دولة في العالم تعتمد دواء جديدا لمرضى كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن منح الاستخدام الطارئ لدواء جديد فعال لـ"كوفيد-19" أنتجته شركة "GSK" العالمية.

وبذلك تغدو دولة الإمارات الأولى عالميا في استخدام هذا الدواء بعد تصديق وموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على الاستخدام الطارئ له.



وسيسهم هذا الدواء في الحد من عدد الحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى لأكثر من 24 ساعة، وخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19" بنسبة تصل إلى 85% عند إعطائه للمرضى كعلاج مبكر.

ومنحت دولة الإمارات الاستخدام الطارئ لدواء "Sotrovimab- VIR-7831" الذي يعتمد على "الأجسام المضادة أحادية النسيلة" لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر والذين يواجهون خطرا كبيرا للإصابة بأعراض "كوفيد- 19" الحادة والدخول إلى المستشفى جرّاء تداعيات المرض.

”الخليج 365” ترصد في التقرير التالي، بعض المعلومات عن الدواء الجديد.



