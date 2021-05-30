شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعشاب طبيعية لتعزيز صحة الأمعاء .. منها العرقسوس والبهارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر صحة الأمعاء هى التوازن الصحيح للكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الجهاز الهضمى، بالإضافة إلى أن العناية بصحة أمعائك والحفاظ على توازن الكائنات الدقيقة الجيدة والسيئة أمر ضروري للصحة الجسدية والعقلية والمناعة ، والعديد من العوامل الأخرى تعني القناة الهضمية غير الصحية التعرض لأمراض مثل الإسهال والإمساك والقيء بسهولة تامة إذن، إليك 5 أعشاب طبيعية لتعزيز صحة الأمعاء، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

3 أعشاب تساعد على تعزيز صحة الأمعاء

البهارات

البهارات هي عشب مهدئ ومستقر للأمعاء، محتوى الأوجينول الموجود فيه يعزز الإنزيمات الهاضمة، يحتوي البهارات أيضا على خصائص مسكنة ومطهرة، من المفيد للغاية تناوله ليلاً قبل النوم أو عند شربه كشاي بعد الأكل، البهارات نبات يعالج الغازات وآلام البطن والإسهال والحمى وحتى نزلات البرد.



البهارات

عرقسوس عرقسوس عرقسوس هو أيضًا أحد الأعشاب الشائعة الاستخدام للحفاظ على صحة الأمعاء الجيدة، يستخدم في الغالب للمساعدة في التهيج من خلال تغطية بطانة الغشاء ، وللمساعدة في تقليل الالتهاب وفقًا للأبحاث، يحتويعلى مركبات نباتية يمكن أن تخفف من آلام المعدة وتهيجها في الواقع ، يمكن أيضًا أن يقتل بكتيريا الأمعاء السيئة، والتي يمكن أن تكون سببًا وراء القرحة الهضمية.

نبات الروزمار

هو نبات مفيد يساعد على تنظيف الكبد والرأس، يمكن استخدام مستخلص الروزماري لعلاج عسر الهضم يعزز الهضم ويقلل الالتهاب ويحافظ على التوازن الصحي لبكتيريا الأمعاء، يمكنك تناول شاي إكليل الجبل يوميا كطريقة لتناول الروزمارى يحتوي على كمية جيدة من مضادات الأكسدة ويحتوي على خصائص مضادة للالتهابات.



نبات الروزمارى

تعد بكتيريا الأمعاء مهمة لكثير من أعضاء الجسم، وفقا للعديد من الدراسات ، فقد ثبت أن البكتيريا المضطربة بالأمعاء يمكن أن تؤدي إلى العديد من الأمراض المزمنة، ويمكنك حتى مناقشة الأطعمة المفيدة للأمعاء مع أخصائي التغذية الخاص بك.