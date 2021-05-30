شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى عوامل زيادة خطر الإصابة بسرطان الدم عند الأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللوكيميا أو سرطان خلايا الدم، هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في مرحلة الطفولة، ويُقدر أن اللوكيميا مسئولة عما يقرب من 1 من كل 3 أنواع من السرطانات لدى الأطفال والمراهقين.

سرطان الدم هو سرطان يتطور في نخاع العظام، في هذا السرطان، يبدأ نخاع العظم في تكوين خلايا الدم البيضاء المعيبة، لكن السبب يظل غير معروف، تساعد خلايا الدم البيضاء في مكافحة العدوى، ولكن في سرطان الدم، لا تقاوم خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية العدوى بشكل جيد، وتتكاثر الخلايا المعيبة بسرعة كبيرة فى نخاع العظام، ما يقلل من إنتاج خلايا الدم الحمراء أو الصفائح الدموية، بينما تحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم، تساعد الصفائح الدموية في تخثر الدم لوقف النزيف.

وتشمل الأعراض الشائعة لسرطان الدم وفقًا لتقرير موقع "thehealthsite"، التعب ومشاكل العدوى والكدمات أو النزيف وآلام العظام.

العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الدم لدى الأطفال:

1.حالات طبية مرضية

يمكن للحالات الطبية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية وبعض أنواع السرطان وأمراض الكبد أن تؤثر سلبًا على نمو العظام لدى الأطفال.

2. متلازمة داون

أظهرت دراسة جديدة نُشرت في مجلة طب الأطفال الأمريكية، أن خطر الإصابة بسرطان الدم أعلى بكثير مما هو متوقع لدى الأطفال المصابين بمتلازمة داون، ووجدت أن 2.8 % من الأطفال المصابين بمتلازمة داون أصيبوا بسرطان الدم ، مقارنة بـ 0.05 % من الأطفال الآخرين.

3. متلازمة لي فراوميني

الأشخاص المصابون بهذه الحالة الوراثية النادرة لديهم مخاطر أعلى للإصابة بعدة أنواع من السرطان، بما في ذلك سرطان الدم.

وتحدث هذه المتلازمة بسبب تغيير (طفرة) في جين مثبط للورم والأشخاص المصابون بالمتلازمة لديهم فرصة بنسبة 50 % لنقلها إلى أطفالهم، بغض النظر عن كيفية اكتسابهم الجين المتغير، وتشمل السرطانات الأخرى المرتبطة بهذه المتلازمة أورام المخ والسرطانات، والعظام، والغدة الكظرية، والعضلات.

4. تناول الكحول أثناء الحمل

لا ترتبط معظم سرطانات الأطفال بعوامل الخطر المرتبطة بنمط الحياة، لكن تشير بعض الدراسات إلى أن الاستهلاك المفرط للكحول أثناء الحمل قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الدم لدى الأطفال، ووجد تحليل مجمَّع للبيانات من الدراسات المنشورة، ورد في مجلة Cancer Epidemiology ، Biomarkers & Prevention، أن تناول الكحول أثناء الحمل كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان الدم النخاعي الحاد بنسبة 56 % عند الأطفال.

5. التعرض للإشعاع

يعد التعرض لمستويات عالية من الإشعاع عامل خطر آخر للإصابة بابيضاض الدم في مرحلة الطفولة، وإذا تعرضت المرأة الحامل للإشعاع خلال الأشهر الأولى من نمو الجنين، فقد يكون الطفل في خطر متزايد للإصابة بسرطان الدم في مرحلة الطفولة.