شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة قد تسبب إصابتك بالصداع النصفي.. منها الجبنة القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصداع النصفي هو اضطراب عصبي له عدد من الأعراض، بما في ذلك آلام الرأس المتوسطة إلى الشديدة والتي يمكن أن تستمر من أربع ساعات إلى عدة أيام، ورغم أن الصداع النصفي يمكن أن يحدث جزئيًا بسبب عوامل وراثية، فقد تحدث الهجمات بشكل عشوائي على بسبب محفز في البيئة مثل أحد الأطعمة التي تناولتها، في هذا التقرير نتعرف على أبرز 7 أطعمة تزيد فرص إصابتك بالصداع النصفي، وفقاً لموقع "besthealthmag".

وقالت دانييل ويلهور، أستاذة مساعدة في قسم طب الأعصاب في كلية الطب بجامعة كولورادو: "يعمل دماغ كل شخص بشكل مختلف قليلاً، لكننا نعلم بشكل عام أن المحفزات يمكن أن تسبب فرط استثارة لقشرة الدماغ".

وأضافت: "يمكن أن تؤثر المحفزات البيئية على المادة الرمادية - الجزء المسئول عن الوظائف الحسية والحركية والرؤية والذوق والسمع والذاكرة في دماغك. ونتيجة لذلك، يمكن لمجموعة متنوعة من العوامل - بما في ذلك ما تأكله - أن تزيد من خطر الإصابة بالصداع النصفي."

وتختلف محفزات الطعام لدى كل شخص غالبًا ما يعتمد أي منها يسبب لك الصداع النصفي على مقدار ما تأكله ومع ذلك، من المرجح أن تسبب بعض الأطعمة مشاكل أكثر من غيرها.



الصداع النصفى

أطعمة تزيد فرص إصابتك بالصداع النصفىعدم شرب فنجان القهوة المعتاد

يمكن أن يخفف الكافيين الموجود في القهوة من آلام الصداع النصفي - فهو مضاف إلى بعض أدوية الصداع النصفي التي لا تستلزم وصفة طبية لهذا السبب لكن شرب الكثير من القهوة، أو شربها في الوقت الخطأ من اليوم، قد تؤدي إلى نوبة الصداع.

يعد انسحاب الكافيين (على سبيل المثال، إذا نسيت شرب فنجانك المعتاد) من المحفزات المتكررة للصداع، وفقًا لمراجعة بحثية لعام 2020 نُشرت في مجلة Nutrients.

استهلك نفس النوع من القهوة بنفس المقدار في نفس الوقت كل يوم.

الشوكولاتة

تعتبر الشوكولاتة مصدرًا آخر للكافيين، كما أنها قد تسبب إطلاق الناقلات العصبية المسؤولة عن الصداع النصفي. إحدى الطرق الجيدة لمعرفة ما إذا كانت الشوكولاتة هي المحفز للصداع بالنسبة لك هي الاحتفاظ بدفتر يوميات الطعام والانتباه إلى ما إذا كنت ستصاب بالصداع النصفي بعد تناولها.



الصداع

الجبنة القديمة

تحتوي بعض أنواع الجبن القديمة، بما في ذلك الجبن الريكفورد والشيدر والفيتا، على حمض أميني يسمى تيرامين قد يسبب الصداع النصفي لدى بعض الناس، وفقًا لمؤسسة الصداع الأمريكية.

الإضافات الغذائية وسكر الأسبرتام

الجلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) والمُحلي الصناعي الأسبرتام هما من المضافات الغذائية المعروفة بأنها محفزات محتملة للصداع النصفي إن هذا قد يكون بسبب طبيعتها الالتهابية.

اللحوم المعالجة والمصنعة

الأطعمة التي تعتبر اللحوم المصنعة، مثل النقانق والنقانق، يمكن أن تحتوي على النترات، وهي مركبات تعمل كموسعات للأوعية الدموية عن طريق توسيع الأوعية الدموية لإثارة مسار الصداع النصفي. إنها أيضًا أطعمة تسبب الالتهابات، وهذا سبب آخر قد يشكل خطرًا.

الألبان

منتجات الألبان يمكن أن تكون مسببة للالتهابات، إذا كنت تعاني من مشاكل مع الالتهابات في جسمك، فقد ترغب في التخلص من منتجات الألبان لمعرفة ما إذا كانت مفيدة لك أم تسبب زيادة الصداع.

مشروبات الطاقة

إذا كان الملصق الموجود على مشروب الطاقة الخاص بك يحتوي على مادة النياسين وهذه المادة هي فيتامين ب الذي يعتبر موسع للأوعية الدموية، مما يجعله محفزًا للصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.

كيفية التعرف على الطعام الذي يسبب الصداع لك

ليست هناك حاجة لاستبعاد كل الأطعمة التي ذكرناها سابقا من نظامك الغذائي، بدلا من ذلك استخدم دفتر يوميات للصداع لتسجيل الأطعمة التي تتناولها وأعراض الصداع النصفي التي تحصل عليها سيساعدك القيام بذلك على اكتشاف الأنماط وتعلم الأطعمة التي تمثل مشكلة بالنسبة لك.