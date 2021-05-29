إنفوجراف.. اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جاء اعتماد جمعية الصحة العالمية في دورتها الـ74 ليوم 30 يناير يوما عالميا للأمراض المدارية المهملة، على أمل إنقاذ مليار إنسان حتى 2030.

وتؤثر هذه الأمراض على أكثر من 1.7 مليار شخص – أغلبهم من الذين يعيشون في فقر مدقع، وفي المجتمعات النائية، ويفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية مثل المياه النظيفة. كما تكبد هذه الأمراض الاقتصادات النامية مليارات الدولارات كل عام.

ولعبت الإمارات دورا كبيرا في حشد المجتمع الدولي لإقرار هذا اليوم وإضافته للتقويم الرسمي للفعاليات العالمية لمنظمة الصحة العالمية.

الإنفوجراف التالي يرصد أهم ملامح اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة، والجهود المبذولة لإقراره..



