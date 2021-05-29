شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن داء الرشاشيات بعد ظهوره بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لتقرير موقع "healthline"، فإن داء الرشاشيات هو إصابة أو رد فعل تحسسي أو نمو فطري يسببه فطر الرشاشيات، وينمو الفطر عادة على النباتات المتحللة والأوراق الميتة، ولا يضمن التعرض للفطر بالضرورة إصابتك بداء الرشاشيات، حيث يصادف الجميع تقريبًا الفطريات يوميًا ولا يصابون بالمرض أبدًا، ومن المرجح أن تصيب الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو مرض في الرئة.

وما زالت الهند تعانى من مشكلة تفشى وباء فيروس كورونا، التي لاحقت بها ظهور الإصابات الفطرية فبعد انتشار الإصابة بالفطريات المخاطية السوداء والبيضاء والصفراء، ظهرت إصابة فطرية جديدة بداء الرشاشيات وهى إصابة فطرية جديدة وذلك بعد انتشار معدلات الإصابة بالفطريات المخاطية السوداء والبيضاء والصفراء.

ما هي أنواع داء الرشاشيات وأعراضها؟

أنواع مختلفة من داء الرشاشيات تؤثر على الجسم بطرق مختلفة، حيث تزيد بعض الحالات والأدوية من خطر الإصابة بكل نوع، والأنواع المختلفة من داء الرشاشيات لها أعراض مختلفة.

1. داء الرشاشيات القصبي الرئوي التحسسي (ABPA)

في داء الرشاشيات القصبي الرئوي التحسسي (ABPA)، تسبب الفطريات ردود فعل تحسسية مثل السعال والصفير، وتكون أكثر عرضة لهذا النوع من داء الرشاشيات إذا كنت تعاني من مشاكل في الرئة مثل التليف الكيسي أو الربو، كما يسبب أيضًا ضيقًا في التنفس ومشاعر عامة بالتوعك.

2. داء الرشاشيات الغازية

تزداد احتمالية إصابتك بنوع غازي من داء الرشاشيات إذا تم إضعاف جهازك المناعي بسبب العلاج الكيميائي وحالات مثل سرطان الدم والسرطان والإيدز.

ضعف جهاز المناعة يجعل محاربة الالتهابات أكثر صعوبة، ويغزو هذا النوع من داء الرشاشيات أنسجة الرئة ويمكن أن ينتشر إلى كليتيك أو دماغك، إذا لم يتم علاج داء الرشاشيات الغازي ، فقد يتسبب في الإصابة بالتهاب رئوي معدي، ويمكن أن يهدد الالتهاب الرئوي المعدي حياة الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

غالبًا ما يحدث داء الرشاشيات الغازي في الأشخاص الذين يعانون بالفعل من حالات طبية أخرى ، لذلك قد يكون من الصعب فصل أعراض داء الرشاشيات الغازية عن أعراض الحالات الأخرى. تشمل الأعراض المعروفة لداء الرشاشيات الغازي ما يلي:

سعال (أحيانًا مصحوبًا بالدم)

ألم في الصدر

ضيق في التنفس

حمة

أيضًا ، يمكن أن تنتشر عدوى الرئتين في جميع أنحاء الجسم ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض جديدة.

3. ورم الرشاشيات

إذا كنت تعاني من مرض السل أو مرض رئوي آخر، فإن التعرض للفطر يمكن أن يتسبب في نمو الفطريات. يُطلق عليه أيضًا اسم كرة الفطريات ، يتكون هذا النوع من النمو عادةً من الفطريات والجلطات وخلايا الدم البيضاء، ولا ينتشر النمو عادةً إلى مناطق أخرى من جسمك، ومع ذلك ، يمكن أن تصبح الكرة أكبر وتتلف أنسجة الرئة.

في حالة الإصابة بورم الرشاشيات، قد تصاب بسعال مع دم أو بدون دم وضيق في التنفس، يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لأنواع مختلفة من داء الرشاشيات ما يلي:

ألم في صدرك وعظامك

صعوبات في الرؤية

دم في البول

بول أقل

الصداع

قشعريرة

صعوبة في التنفس

تقرحات الجلد

بلغم دموي

ما الذي يسبب داء الرشاشيات؟

المرض ناتج عن مزيج من التعرض لفطر الرشاشيات وضعف جهاز المناعة، وقد يحمل ما يلي الفطريات:

الحبوب المخزنة

أوراق الماريجوانا

تحلل الغطاء النباتي

كيف يتم علاج داء الرشاشيات؟

يعالج الدواء المضاد للفطريات جميع أنواع المرض، يمكن للأدوية عن طريق الفم أو الوريد علاج النوع الغازي من داء الرشاشيات، إذا كنت مصابًا بداء الرشاشيات التحسسي ، فقد تتلقى أدوية تثبط جهاز المناعة لديك ، مثل بريدنيزون ، جنبًا إلى جنب مع الأدوية المضادة للفطريات.

إذا تسببت الفطريات في إصابة صمامات القلب بالعدوى ، فعادةً ما تكون الجراحة ضرورية لإزالة المناطق المصابة، وبعد الجراحة ، ستحصل على علاج شامل مضاد للفطريات.