شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتأكد من خلو الطعام من العفن والفطريات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس من الصعب فحسب بل من المستحيل أيضًا التأكد من أن كل ما تطبخه أو تأكله لا يحتوي على مسببات الأمراض أو العفن أو الفطريات، حيث إن الأطعمة التي نشتريها مثل الخبز أو الجبن وغيرها قد تتعرض للعفن ويمكن أن تتناولها دون أن تلاحظ ذلك، ويقترح خبراء التغذية طرقًا بسيطة للتحقق والتأكد من خلو الطعام الذي تتناوله من العفن أو الفطريات، وفقًا لما هو منشور بموقع "تايمز أوف انديا".

من المستحيل تمامًا على الشخص العادى ملاحظة الفطريات ومسببات الأمراض بالعين المجردة، ولكن هناك طريقتان يمكنك من خلالهما التأكد على الأقل من أن الطعام لم يتطور للعفن، فهناك العديد من الأشخاص يفحصون الخضراوات والفواكه أو الطعام المطبوخ جيدًا قبل تناوله، ولكن في بعض الأحيان توجد تطورات صغيرة تظهر على الخضراوات والفاكهة والأطعمة تشير إلى أنه قد تعرض للعفن ومسببات الأمراض، وطريقة أخرى يمكن أن تلاحظ بها ذلك من خلال شم رائحة الطعام، فإذا كانت كريهة أو يبدو لونها مختلفًا أو ملمسها فتأكد أن الطعام قد تعرض للعفن ولا ينبغي تناوله.

- ما هي الفطريات وكيف تؤثر على جسمك؟

الفطريات كائنات مجهرية من الصعب رؤيتها دائمًا بالعين المجردة، ومع ذلك إذا كانت الطبقة العليا من الطعام المطبوخ أو الخضروات النيئة لا تحتوي على أي علامات على وجود العفن فهذا لا يعني أن الطعام خال تمامًا من العفن لأنه غالبًا ما تكون جذورها عميقة داخل الطعام.

- كيف يمكن اكتشاف الأطعمة المتعفنة؟

بعض الأطعمة الشائعة التي يُصيبها العفن هي الخبز والزبادي والجبن ومنتجات الألبان، لذلك تأكد دائمًا من التخلص من الأطعمة التي تظهر حتى أدنى علامات العفن، فوفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية فإن أفضل طريقة لاكتشاف العفن والفطريات على الطعام هي فحصه، كما ينصح بعدم شم الطعام في حالة الشك بتعرضه للعفن والفطريات لأن تلك الجزيئات الدقيقة قد تغزو الأنف وتؤثر على الجهاز التنفسي، من ناحية أخرى، إذا تم تناول الطعام المتعفن فقد يتسبب ذلك بحدوث تسمم غذائي حاد وأمراض في الجهاز الهضمي.