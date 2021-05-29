ألمانيا تحارب الاحتيال في مراكز فحص كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، السبت إن ألمانيا ستفرض ضوابط أشد صرامة على مراكز إجراء فحوص كورونا بعد تقارير من وسائل إعلام محلية تتهم بعض المراكز بالتزوير المحاسبي.

وقال "شبان" على تويتر: "سيتم إجراء المزيد من عمليات المراجعة العشوائية. الإجراءات العملية أمر ضروري في هذه الأيام. أولئك الذين يستغلون هذا الأمر ينبغي عدم السماح لهم بذلك".

وتمنح ألمانيا لمواطنيها فحصا مجانيا للكشف عن فيروس كورونا أسبوعيا، في حين توفر عدة ولايات اتحادية فحصا مجانيا في اليوم، وتدفع الولاية 18 يورو (21.94 دولار) للفحص، ونشأت الكثير من المراكز الخاصة للفحص في الأسابيع القليلة الماضية.





وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" اليومية، ومحطة (إيه.آر.دي) أنه في الأيام القليلة الماضية بعض مراكز الفحص تطلب مقابل فحوص بعدد أكبر من الفحوص التي أجرتها بالفعل.





وفتح مدعون في مدينة بوخوم تحقيقا في نشاط أحد المراكز في أعقاب التقارير.

وتراجعت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا بإطراد خلال الأسابيع الماضية.