شكرا لقرائتكم خبر عن كوكتيل "أجسام مضادة" لعلاج أعراض كورونا الخفيفة والمتوسطة يُظهر نتائج واعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل العلماء البحث عن علاجات محتملة في محاولة للقضاء على فيروس كورونا، وقد تم تحضير كوكتيل من الأجسام المضادة للمساعدة في تحييد فيروس كورونا، وتم الإعلان مؤخرًا عن إطلاق كوكتيل من الأجسام المضادة لعلاج كورونا الخفيف إلى المعتدل لدى المرضى مؤخرًا في الهند، ومع توافر مزيج الأجسام المضادة لعلاج كورونا في الهند في وقت سابق من هذا الأسبوع.



كوكتيل الأجسام المضادة

وذكرت مستشفيات إندرابراستا أبولو بالهند وفقًا لتقرير موقع "thehealthsite" إن كوكتيل الأجسام المضادة، متاح الآن للمرضى المصابين بعدوى خفيفة إلى متوسطة من فيروس كورونا، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإن "كوكتيل الأجسام المضادة" الذي تم تطويره لعلاج كورونا أظهر نتائج واعدة.

كوكتيل الأجسام المضادة

كوكتيل الأجسام المضادة هو منتج طبي يمكن إعطاؤه لعلاج مرض فيروس كورونا الخفيف إلى المتوسط لدى البالغين ومرضى الأطفال (12 عامًا أو أكبر، الذين يزنون 40 كجم على الأقل) والذين تم التأكد من إصابتهم بـ كورونا، ويُعتقد أيضًا أنه يعمل مع الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بشكل حاد من المرض ولكنهم لا يحتاجون إلى الأكسجين.

ووفقًا للشركة المطورة فإن العلاج ثبت أنه يساعد هؤلاء المرضى المعرضين لمخاطر عالية قبل أن تتفاقم حالتهم ، مما يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 70٪ ويقصر مدة الأعراض بمقدار أربعة أيام.