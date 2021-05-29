كيف تفسرين لطفلك الأعمال الإنسانية؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مايو 2021 07:49 مساءً - تسهم المبادرات والمشاريع والبرامج والحملات الإنسانية والمجتمعية في تحسين حياة شريحة من الناس أو رفع المعاناة عن فئة معينة في المجتمع أو تعمل على تطوير بيئة بعينها اجتماعياً أو اقتصادياً أو ثقافياً أو تربوياً، أو المساهمة في حل أي من التحديات التي يواجهها مجتمعه. لكن الطفل قد لا يحمل مفهوماً صحيحاً عن التطوع للأعمال الإنسانية وقد يعتقد أنها بأجر مادي، فكيف تعطين لطفلك صورة حقيقة عن الأعمال الإنسانية، بشكل تقربين إلى ذهنه ماذا يفعل أولئك المتبرعون، وتحثينه على فعل ما يستطيع فعله؟.

1 - الأعمال الإنسانية جهود فردية

اعط ألعابك للآخرين

كل من يُقدم على عمل إنساني، هو يقوم بجهد شخصي أو بصورة تطوعية من دون مقابل أو من دون تحقيق ربح أو منفعة مادية. فيحقق الخير لمن يحتاجه، ويشعر هو بسعادة بالغة، واعطه مثالاً على ذلك، كأن تسعد طفلاً باعطائه لعبتك التي لا تحتاجها، أو عندك منها اثنتين.

2 – علّميه أن يكون لطيفاً

علّميه أن يكون لطيفاً

الأعمال الإنسانية، هي تعبر عن اللطف والمحبة في تعامل البشر مع بعضهم البعض كالدعم وتقديم المساعدة للغير. ويكون ذلك بألا تجرح إحساس الفقير الذي تعطيه غرضك، وأن تكون رقيقاً معه.

3 – ازرعي في قلبه حب التسامح

ازرعي في قلبه حب التسامح

الإنسانية هو مصطلح مشتق من الإنسان وهو يجمع بين جميع معاني التسامح والمحبة والمساعدة والتي تعمل على غرس الرحمة في قلوب البشر تجاه بعضهم البعض. أفهميه أن تسامحك مع الآخرين وعفوك عنهم حتى لو أصبت بالأذى منهم، هو نوع من الأعمال الإنسانية.

4 – علميه أن الأعمال الإنسانية هي التعاطف مع الآخرين

علّميه قصص من كافحوا ضد العنصرية

وأن يكون هذا التعاطف بمحبة ومع جميع البشر، من دون النظر لدينه ولونه ودون تمييز أو تحيز لشخص بعينه. وابتعد عن العنصرية التي تضعك في قالب معين، وتجعل نطرات الآخرين سيئة تجاهك، هنا يمكنك أن تروي له قصص المناضلين ضد العرقية والعنصرية، مثل مسيرة نلسون مانديللا.

5- علمي الطفل الابتسامة

علّميه كيف يزرع الفرح

عرّفي طفلك أن الابتسامة، هي من الأعمال الإنسانية، التي تزرع الفرحة في قلب من يحتاجها، واتفقي معه أن يبتسم لخمس أشخاص يقابلهم يومياً، ربما الجار في المصعد، أو رجل الأمن في البناية، أو حتى البقال الذي يشتري منه يومياً، لكن عليه أن يبدأ يومه بالابتسام لك أولاً.

6 – ادفعيه للعطاء ومساعدة الغير بجميع الطرق

ادفهيه لمساعدة الآخرين

ازرعي فيه حب الخير من دون مقابل وعليه ألا ينتظر من الآخر رد الجميل، الذي سيأتيه بالتأكيد مع الأيام من طرف ثالث، يبادر بتقديم ما يبعث الفرح في قلبه، مثل مساعدة أحد له في الشارع، إذا تعثر بحمل أغراض ثقيلة.

7 – الأعمال الإنسانية تبدأ من الأهل

الأعمال الإنسانية تبدأ من الأهل

فعل الخير للآخرين من دون مقابل، هو أمر تربوي لن يفعله إذا لم يجده في تصرفات الأبوين، فشاركي معه في حملة تطوعية، مثل تنظيف الشارع، أو زرع شجرة، أو جمع صناديق التبرعات.