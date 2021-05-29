إنفوجراف.. إجراءات الحجر المنزلي في أبوظبي للمخالطين لمريض كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إذا اكتشفت أثناء وجودك في أبوظبي أنك كنت مخالطا لمريض بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فعليك اتباع مجموعة من الإجراءات لحماية نفسك.

فقد أصدرت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، تذكيراً بإجراءات الحجر المنزلي للمخالطين لمصاب بفيروس كورونا، في إطار الحرص على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وأوضحت اللجنة أن مدة الحجر للمطعمين تصل إلى 5 أيام، مع إعادة فحص مسحة الأنف PCR في اليوم الرابع، وفي حال كانت النتيجة سلبية، يتم فك السوار الإلكتروني في اليوم الخامس.



ويمتد الحجر لغير المطعمين لعشرة أيام، مع إعادة فحص مسحة الأنف في اليوم الثامن، وفك السوار الإلكتروني في اليوم العاشر في حال كانت النتيجة سلبية.

الإنفوجراف التالي يرصد مجموعة الإجراءات الواجب اتباعها لحماية نفسك وحماية المحيطين بك والمجتمع..



