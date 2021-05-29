صحة ورشاقة

5 طرق لتنظيم مستويات السكر فى الدم أثناء الطقس الحار

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القاهرة - سامية سيد - مرض السكرى من الأمراض المزمنة التي تصيب الكثير من الناس، ويجب إدارة مستويات السكر في الدم باستمرار للوقاية من المضاعفات التي قد تصيب مرضى السكرى، وخلال الطقس الحار والتعرض للشمس قد ترتفع معدلات السكرى لأسباب عدة، لذا نقدم 5 طرق لتنظيم مستويات السكر في الدم أثناء الطقس الحار، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، وقد أكدت الدراسات أن مرضى السكري أكثر عرضة بنسبة 30% للإصابة بعدوى .

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  5 طرق لتنظيم مستويات السكر في الدم أثناء الطقس الحار
  ترطيب الجسم
 

من المهم أن تحافظ على رطوبتك جيدًا لذا تجنب تناول المشروبات المحتوية على الكافيين أو مشروبات الطاقة أو غيرها من المشروبات الغازية لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

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تجنب حروق الشمس
 

ستندهش من معرفة أن حروق الشمس يمكن أن تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، ولذلك ضع واقٍ من الشمس عند الخروج من منزلك.

 

تتبع سكر الدم بانتظام
 

يمكن أن يؤدي إجراء فحص لسكر الدم بانتظام إلى منع فرصة التعرض لتقلبات غير مسبوقة ومفاجئة في مستويات السكر.

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احفظ الأدوية بأمان
 

تأكد خلال الصيف من تخزين الأنسولين والأدوية الأخرى في مكان بارد وجاف يمكن أن تتسبب الحرارة في تلف شرائط الاختبار وجهاز مراقبة نسبة السكر في الدم ومضخة الأنسولين أيضًا.

 

استمر في التحرك والنشاط
 

على الرغم من أن الحرارة والرطوبة قد تجعل الأمر صعبًا، لا يجب تفويت النشاط البدني.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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