صحة ورشاقة

إصابات فيروس كورونا العالمية تلامس 170 مليوناً

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت، عن إعطاء 1.82 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

 

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بـ29.7 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يومياً، وعلى مدار 7 أيام في المتوسط.

 

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 169.5 مليون حالة، وعدد الوفيات 3.52مليون.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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