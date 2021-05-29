دوقة كامبريدج تتلقى لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج وزوجة الأمير البريطاني وليام، السبت، إنها تلقت الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وتوجهت كيت (39 عاما) بالشكر لكل العاملين في برنامج التطعيم.

وأضافت أنها تلقت الجرعة في متحف العلوم وهو مقصد سياحي شهير يقع قرب قصر كينزنجتون الذي تقيم فيه بغرب لندن.

وكتبت على حساب "تويتر" الذي تتشارك فيه مع وليام: "تلقيت أمس جرعتي الأولى من لقاح كوفيد-19 في متحف العلوم بلندن" وأرفقت بالتغريدة صورة لها وهي تتلقى الحقنة.

وقالت: "أنا ممتنة كثيرا لكل من يلعبون دورا في توزيع (اللقاحات).. شكرا على كل ما تفعلونه".





كان وليام (38 عاما) قد قال الأسبوع الماضي إنها تلقى الجرعة الأولى من اللقاح. وتلقت جدته الملكة إليزابيث الجرعة الأولى في يناير كانون الثاني وشجعت الآخرين على التطعيم قائلة إنه سريع وبلا ألم.

وتوفر بريطانيا حاليا لقاح كوفيد-19 لكل من يبلغون من العمر 30 عاما فأكثر ومنحت الجرعة الأولى لنحو 38.8 مليون شخص.