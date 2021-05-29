شكرا لقرائتكم جريمة تهز اليمن.. أب يلقي بنفسه وأطفاله من فوق جبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في جريمة مروعة هزت الشارع اليمني، أقدم أحد الآباء على رمي أولاده الثلاثة من على سفح جبل شاهق، في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وسط البلاد، ما أدى إلى وفاته واثنين من أبنائه ونجاة طفله الثالث بأعجوبة.

وأفاد ناشطون وووسائل اعلام محلية بأن المواطن "إبراهيم عبدالله الحاج" (35 عاماً) من أهالي مديرية "حبيش"، بمحافظة إب، أقدم على قتل أطفاله برميهم من إحدى الأماكن المرتفعة ثم ألقى بنفسه من عين المكان.

نجاة أحدهم بأعجوبة

كما ذكروا أن الأب لقي حتفه مع اثنين من أطفاله (ولد، بنت)، يوم الأربعاء الماضي، فيما نجا طفله الثالث.

فيما أكدت مصادر محلية، أن "الحاج" وطفليه لقوا حتفهم على الفور وجرى نقلهم إلى أحد المستشفيات، فيما لا يزال الطفل الثالث يتلقى العلاج نتيجة إصاباته البالغة.

الطفلان الضحيتان

كما أشارت، إلى أن الأب كان يعاني من ظروف معيشية صعبة أجبرته على اختيار الموت الجماعي له ولصغاره.

يشار إلى أن حالات الانتحار تزايدت خلال السنوات التي أعقبت الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية وإشعال الحرب أواخر العام 2014م، جراء الظروف المعيشية القاسية التي يعيشها السكان ومصادرة المليشيات لرواتب الموظفين وانعدام مصادر الدخل وتوسع رقعة الفقر.