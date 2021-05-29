شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختبارات مهمة للكشف عن قصور الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرط الغدة الدرقية أو كسل الغدة الدرقية من المشاكل الصحية التي يتعرض لها البعض وتؤثر على حالتهم الصحية وهنا ينصح باتباع الأدوية المناسبة للحالة بانتظام مع إجراء الفحوصات دائمًا للأطمئنان على الحالة، إذا كانت الغدة الدرقية غير نشطة، فإنها تفرز القليل جدًا من هرمون الغدة الدرقية، ما يسبب قصور الغدة الدرقية، ويستهلك الجسم الطاقة بشكل أبطأ، ويتباطأ النشاط الكيميائي (التمثيل الغذائي) في الخلايا وتشمل الأعراض التعب والشعور بالبرد والإمساك وجفاف الجلد وبطء نمو القامة عند الأطفال.

وضمن سلسلة موضوعات أطمن على نفسك ينصح باتباع بعض الفحوصات للغدة الدرقية وفقًا لما ذكره موقع kidshealth وهى:

يستخدم الأطباء اختبارات الدم للتحقق من مشاكل الغدة الدرقية أو النخامية في الأطفال الذين تم تشخيصهم بالفعل بمشاكل في الغدة الدرقية أو الغدة النخامية، يتم استخدام الاختبارات لتوجيه العلاج.

تشمل اختبارات دم الغدة الدرقية التي يتم طلبها بشكل شائع ما يلي:

1:اختبار T4يتم إجراؤه لقياس مستوى هرمون T4 ( هرمون الغدة الدرقية )في الدم يمكن أن يتم ذلك بإحدى الطريقتين التاليتين أو كلتيهما:

إجمالي T4 الذي يقيس الكمية الكاملة من هرمون الغدة الدرقية في الدم ، بما في ذلك الكمية المرتبطة ببروتينات الدم التي تساعد على حمل الهرمون عبر مجرى الدم

يمكن أن تساعد نتائج اختبارات الدم T4 في تشخيص فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية وتوجيه العلاج.

2:اختبار TSH :يمكن أن يساعد اختبار هرمون الغدة الدرقية (TSH) في معرفة مدى جودة عمل الغدة الدرقية إذا كان مرض الغدة الدرقية يمنع الغدة من إنتاج ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية ، فإن الغدة النخامية تطلق المزيد من هرمون TSH في الدم.

إذا كانت الغدة الدرقية تفرز الكثير من هرمون الغدة الدرقية ، فإن الغدة النخامية تفرز كمية أقل من هرمون TSH ، والذي يمكن أن يخفض مستويات هرمون TSH في الدم.

3:اختبار T3 الكلي : يقيس الاختبار الكلي T3 هرمون الغدة الدرقية الرئيسي الآخر في الدم. غالبًا ما يساعد الأطباء في تشخيص فرط نشاط الغدة الدرقية.

4:اختبار الأجسام المضادة للغدة الدرقية : التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو هو من أمراض المناعة الذاتية حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي الغدة الدرقية لتشخيصه ، يتحقق الأطباء من وجود مستويات عالية من الأجسام المضادة التي تعتبر علامة على هجوم الجهاز المناعي على البروتينات في الغدة الدرقية عادة، ويتم قياس نوعين من الأجسام المضادة الغدة الدرقية: ثايروجلوبولين الأجسام المضادة (TgAb) و الغدة الدرقية البيروكسيديز الأجسام المضادة (TPO) .