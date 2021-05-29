لهذا السبب… بعض الناس يأكلون ما يريدون دون أن يزيد وزنهم

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

“آكل ما أريد ولا يزيد وزني” تعتبر هذه الجملة “ميزة” حقيقية تتمتع بها فئة معينة، لكن ما السر خلف تناول بعض الناس ما يريدون دون أن يزيد وزنهم على الإطلاق؟.

في هذا السياق، تنصح طبيبة الغدد الصماء والتغذية الروسية ناتاليا كوفاليفا أن مثل هذه النحافة، يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

وفقًا للخبيرة، عادةً ما يتم تفسير النحافة المفرطة بسببين. الأول هو علم وظائف الأعضاء، والثاني هو علم الأمراض.

في الحالة الأولى، ترجع النحافة مع الشهية الجيدة إلى الحالة الجيدة للميكروبات المعوية أو صغر السن أو نمط الحياة النشط. في الوقت نفسه، بعد 20 عامًا، يمكن للفتيات النحيفات الإصابة بالسمنة إذا لم يتبعن نظاما غذائيا جيدا.

في الحالة الثانية، تعتبر النحافة من أعراض العديد من الأمراض. يرتبط نقص الوزن بالتسمم الدرقي، والسرطان، ومرض السكري من النوع الأول، وأمراض الجهاز الهضمي، وداء الديدان الطفيلية. يمكن أن يكون سبب النحافة هو العادات السيئة أو فقدان الشهية أو الشره المرضي العصبي، حسب صحيفة “آيف” الروسية.

تنصح الخبيرة بعدم تأجيل زيارة الطبيب في حالة حدوث فقدان سريع للوزن دون سبب واضح. يمكن لطبيب وحده فقط وصف العلاج اللازم.