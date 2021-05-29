متى تتحقق مناعة القطيع ضد كورونا في ألمانيا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يتوقع عالم الفيروسات، هندريك شتريك، الوصول إلى مناعة قطيع ضد فيروس كورونا في ألمانيا حتى الخريف المقبل.

وقال العالم الألماني: "أنا متشكك. نحن لا نتعامل مع لقاحات تحمي تماما من العدوى"، موضحا أنه يمكن أيضا أن يصاب الأشخاص الذين تم تلقيحهم والذين لديهم تفاعل عال للأجسام المضادة بالفيروس وينقلونه إلى الآخرين، مضيفاً: "لكن ليس على نطاق واسع".



وكتب معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض في هذا الشأن أن اللقاحات المستخدمة في ألمانيا "تمنع العدوى إلى حد كبير" و"تقلل إلى حد كبير من خطر انتقال الفيروس".

وأشار شتريك أيضا إلى أن الاستجابة المناعية من المرجح أن تنخفض بمرور الوقت، وقال: "لن يمكن قياس مدى قوة التأثير إلا بحلول الخريف"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.



وتعني مناعة القطيع أن كثيرا من الناس محصنون ضد الفيروس بحيث لا يمكن أن ينتشر أكثر. ويمكن أن يصبح الناس محصنين بعد الإصابة بالمرض أو أخذ لقاح مضاد له.

وذكر شتريك أنه من الناحية النظرية يتعين تطعيم الأطفال من أجل الوصول إلى مناعة القطيع، وقال: "لكني أرى أنه من الخطأ تطعيم جميع الأطفال الآن".

وأوضح أن الأمر يتعلق بموازنة مصالح كل فرد، وقال: "لحسن الحظ نادرا ما يصاب الأطفال بأعراض خطيرة من كورونا. أولئك الذين عانوا من مسار شديد من المرض غالبا ما يكون لديهم تاريخ مرضي شديد الأعراض".

وأوضح شتريك أن خطر الإصابة بمسار مرضي خطير من كورونا لدى الأطفال الأصحاء منخفض للغاية، على عكس الأطفال المرضى، وقال: "التطعيم مفيد للأطفال المصابين بأمراض سابقة".