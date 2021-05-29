شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية التخلص الآمن من نفايات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل معظم الأشخاص المصابين بعدوى فيروس كورونا على علاجهم في المنزل، فقد أصبح التخلص من الأقنعة المستخدمة، وزجاجات المطهرات وأوراق المناديل المليئة بالدم ومعدات معدات الوقاية الشخصية والقفازات، وغيرها من النفايات الطبية جنبًا إلى جنب مع القمامة المنزلية تهديدا للبيئة وصحة الإنسان، هذا لأن خلط النفايات المعدية مع النفايات المنزلية العادية، نتحدث عن مفهموم ونصائح وإرشادات لنظام إدارة النفايات فيروس كورونا، وفقًا لما نشره موقع boldsky من خلال التقرير التالى:

ما هي النفايات المعدية؟

النفايات المعدية هي فئة من النفايات التي يشتبه في احتوائها على مسببات الأمراض مثل الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات بكميات كافية لتشكل خطرًا متزايدًا لانتقال المرض في المضيفات المعرضة للإصابة، وكشف وعلاج فيروس كورونا هذه النفايات هي في الأساس نفايات ملوثة بالدم والأنسجة وسوائل الجسم والأعضاء والإبر ومقاييس الحرارة وورق التواليت والمسحات وأكياس البول وغيرها.



تخلص من النفايات المعدية

كيف تتخلص بأمان من نفايات فيروس كورونا؟

- إذا كانت هناك حالة فيروس كورونا مؤكدة أو مشتبه بها في المنزل، فيجب اعتبار نفاياتها ضارة وبالتالي يجب التعامل معها بحذر. - يجب جمع نفاياتها دون أي تأخير ويجب عدم تركها مفتوحة في الهواء. - لا ينبغي خلط النفايات الطبية مع النفايات المنزلية الأخرى.

النفايات المعدية - يجب أن تكون حاوية النفايات محكمة الإغلاق بعد تخزين النفايات. - لتجنب الاتصال المباشر بالنفايات، يجب إغلاق الكيس قبل وصول النفايات إلى 70 %. - اغسل يديك جيدًا بعد إغلاق كيس القمامة، أثناء التخلص من النفايات المعدية يجب وضعها في حاوية منفصلة مخصصة لها، على الأرجح بلون أصفر يمكن التعرف عليه.



إرشادات لنظام إدارة النفايات

ماهى إرشادات لنظام إدارة النفايات؟

- يجب أن توفر شركة إدارة النفايات عاملين مدربين متخصصين للتعامل مع النفايات الطبية والتأكد من أن العمال المعينين فقط هم من يجمعون النفايات.

- يجب تخصيص المركبات المخصصة لمناولة النفايات المعدية، وليس في نفس السيارة التي يتم فيها نقل النفايات المنزلية.

- يجب توفير التروس الواقية مثل العباءات المقاومة للرذاذ، وأحذية الرأس، ونظارات السلامة، والقفازات شديدة التحمل والأقنعة متعددة الطبقات للعاملين الذين يجمعون نفايات فيروس كورونا في المنازل.



النفايات المعدية لفيروس كورونا

- يجب على العمال الذين يجمعون النفايات العامة أيضًا تطهير النفايات بمحلول هيبوكلوريت الصوديوم، كما يجب إبلاغهم برش المطهرات في المنازل التي يخضع فيها الأشخاص للحجر الصحي.

- يجب أن يكون العمال أيضًا قادرين على تثقيف الناس حول كيفية التعرف على النفايات المعدية وفصلها.

لماذا يمكن أن تكون النفايات المعدية خطرة؟

وفقا لدراسة ، فإن كمية النفايات الخطرة المتوقع إنتاجها يوميا من الشخص الأكثر إصابة هي 3.40 كجم، تسببت الزيادة المفاجئة في النفايات الناتجة عن المرضى المصابين بفيروس كورونا في ضغوط هائلة على صناعة إدارة النفايات ، ليس فقط في الهند ولكن في جميع أنحاء العالم، كما يمكن أن تسبب النفايات المعدية مشاكل بيئية وصحية عندما لا يتم تخزينها أو نقلها أو مناولتها بشكل صحيح.