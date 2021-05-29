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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد للحصول على لقاح كورونا أبرزها عودة الحياة لطبيعتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصلت العديد من اللقاحات في جميع أنحاء العالم على موافقة طارئة، بما في ذلك كوفيشيلد وكوفاكسين في الهند، تم إعطاء ما يقرب من 1.23 مليار جرعة لقاح على مستوى العالم اعتبارًا من مايو 2021، وتشير الأرقام إلى إمكانية العودة إلى "الحياة الطبيعية" ومع ذلك، و من المهم للغاية أن يتم التطعيم للسيطرة على انتشار الفيروس، من المهم للغاية أن يتم التطعيم للسيطرة على انتشار الفيروس، فيما يلي بعض الفوائد الفورية للتلقيح، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".فوائد الحصول على لقاح كورونا
1. يقلل من مخاطر الإصابة
2. يقي من المرض الشديد
أظهرت الدراسات أن لقاح فيروس كورونا فعال في الوقاية من أمراض الخطيرة، وهذا يعني أنه إذا تم تطعيم الشخص وإصابته بالفيروس، فإن فرص الإصابة بمرض شديد تقل، الأشخاص الملقحون الذين أصيبوا بالعدوى لديهم حالة خفيفة إلى متوسطة مقارنة بالأشخاص غير الملقحين.
كورونا
3. يساعد على التخلص من الكمامة في نهاية المطاف
التطعيم ضد فيروس كورونا هو الأمل الوحيد للعودة إلى الحياة الطبيعية، أدت الإجراءات الصحية الوقائية مثل غسل اليدين والفصل الجسدي واستخدام الكمامة إلى إبطاء انتشار الفيروس، يجب على الناس الاستمرار في اتخاذ هذه الاحتياطات حتى يتم تطعيم عدد كافٍ من الأشخاص.
تطعيم كورونا
4. يساعد على إعادة الاتصال مع أحبائهم
سيتمكن الأشخاص من زيارة الأشخاص الملقحين الآخرين بمجرد أن يتم تطعيمهم وانتظار الوقت المطلوب للجسم لبناء المناعة أيضًا، إذا احتاج شخص ما إلى التواجد حول شخص مصاب بالعدوى ولكن لا يعاني من أي أعراض، فلن يطلب منه عزل نفسه.
كما أصبح لدى العالم الآن لقاح بفوائد كافية يجب على الجميع التفكير في الحصول عليها، يمكن للأشخاص استخدام لقاح فيروس كورونا ليس فقط لحماية أنفسهم ولكن أيضا لحماية أسرهم ومجتمعهم، كما أن اللقاحات التي وافق عليها الخبراء آمنة وفعالة ثانيًا، اللقاحات ضرورية إذا أراد السكان التغلب على هذا الوباء، اجتماعيًا واقتصاديًا بسبب الوباء، عانى كل جانب من جوانب الحياة، بما في ذلك تعليم الأطفال، والوظائف، والأعمال التجارية، وخدمات الرعاية الصحية إذا أراد الناس العودة إلى الحياة الطبيعية ، يحتاج السكان إلى التطعيم.