شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد للحصول على لقاح كورونا أبرزها عودة الحياة لطبيعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت العديد من اللقاحات في جميع أنحاء العالم على موافقة طارئة، بما في ذلك كوفيشيلد وكوفاكسين في الهند، تم إعطاء ما يقرب من 1.23 مليار جرعة لقاح على مستوى العالم اعتبارًا من مايو 2021، وتشير الأرقام إلى إمكانية العودة إلى "الحياة الطبيعية" ومع ذلك، و من المهم للغاية أن يتم التطعيم للسيطرة على انتشار الفيروس، من المهم للغاية أن يتم التطعيم للسيطرة على انتشار الفيروس، فيما يلي بعض الفوائد الفورية للتلقيح، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

فوائد الحصول على لقاح كورونا

1. يقلل من مخاطر الإصابة

يبدأ الجسم في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس بمجرد تلقيه للجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، سيكون جهاز المناعة قادرًا على محاربة الفيروس بمساعدة هذه الأجسام المضادة، ما يقلل من فرص الإصابة بالعدوى من المهم ملاحظة أنه حتى بعد التطعيم ، يمكن أن يصاب الأشخاص بالفيروس.

2. يقي من المرض الشديد

أظهرت الدراسات أن لقاح فيروس كورونا فعال في الوقاية من أمراض الخطيرة، وهذا يعني أنه إذا تم تطعيم الشخص وإصابته بالفيروس، فإن فرص الإصابة بمرض شديد تقل، الأشخاص الملقحون الذين أصيبوا بالعدوى لديهم حالة خفيفة إلى متوسطة مقارنة بالأشخاص غير الملقحين.



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