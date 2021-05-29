شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: الأطفال الحاصلون على لقاح كورونا يمكنهم عدم ارتداء كمامة فى المعسكرات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي (CDC) أن الأطفال والمراهقين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا يمكنهم الذهاب بدون قناع أو كمامة في المخيمات الصيفية، حيث وضع مركز السيطرة على الأمراض إرشاداته الجديدة للوقاية من فيروس كورونا في المعسكرات الصيفية للأطفال، بحسب ما نشرت شبكة "CNN" الأمريكية.

ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، فإن أكثر من 3.94 مليون طفل أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا منذ بداية الوباء، ومع ذلك يبدو أن المرض الشديد نادر نسبيًا بين الأطفال وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الأطفال يمكن أن يمرضوا وينشروها للآخرين، لذلك من الجيد اتخاذ إجراءات الوقاية ومن المهم الحصول على التطعيم.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إن الموظفين في المعسكرات الصيفية الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون إلى ارتداء أقنعة، باستثناء ما تتطلبه اللوائح الفيدرالية أو الحكومية أو المحلية أو الإقليمية أو إذا كانت سياسة تجارية أو مكان عمل.

وقالت الإرشادات الجديدة: "على الرغم من أن الأشخاص الملقحين بالكامل لا يحتاجون إلى ارتداء الأقنعة، إلا أن المعسكرات يمكن أن تكون داعمة للموظفين أو المخيمين الذين يختارون الاستمرار في ارتداء الأقنعة".

كما شجع مركز السيطرة على الأمراض (CDC) كل شخص يبلغ من العمر 12 عامًا فما فوق على التطعيم ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أن اللقاحات آمنة وفعالة.

وقال CDC إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون إلى الخضوع للاختبارات الروتينية، ولا يحتاجون إلى الاختبار حتى إذا تعرضوا لشخص مصاب بعدوى كورونا المعروفة إلا إذا كانوا يعانون من أعراض.

وأضاف أن التباعد الجسدي لم يعد ضروريًا للمُلقحين بالكامل أيضًا ولا يزال مركز السيطرة على الأمراض يشجع الناس على غسل أيديهم بانتظام للحد من انتشار جميع العدوى، وليس فقط كورونا.

يتم تشجيع المعسكرات على تنظيف الأسطح عالية اللمس والأشياء المشتركة بشكل روتيني تساعد التهوية الجيدة على وقف انتشار المرض.

وقالت مراكز الوقاية من الأمراض "يجب أن تفتح المعسكرات النوافذ عندما يكون ذلك ممكنًا، وأن تستخدم مرشحات الهواء ويجب تشغيل المراوح، كما أن الأنشطة يجب أن تحدث في الهواء الطلق قدر الإمكان."

وأوضحت مركز السيطرة على الأمراض أنه إذا كان هناك تفشي للفيروس في أحد المخيمات، يجب الاتصال بالولاية أو إدارة الصحة العامة المحلية والعمل مع الخبراء لعزل الأشخاص الذين يعانون من الأعراض والتأكد من إمكانية اختبار أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض.

يجب أن تستخدم المعسكرات التي تضم موظفين غير محصنين استراتيجيات وقائية متعددة لحماية أولئك الذين لم يتم تطعيمهم.

قال مركز السيطرة على الأمراض في هذه الحالات ، أن التباعد الجسدي سيكون أحد الأدوات المهمة للمساعدة في وقف انتشار كورونا.

يمكن أن يساعد تجميع الأطفال معًا ، وإنشاء مجموعات صغيرة من المعسكرات التي تبقى معًا طوال اليوم ، في تقليل التعرض ، بغض النظر عما إذا تم تطعيمهم أم لا وسوف تساعد الأقنعة في حماية غير الملقحين.

وبشكل عام ، لا يحتاج الأشخاص إلى ارتداء أقنعة للأنشطة في الهواء الطلق ، ما لم يكن الناس على اتصال طويل الأمد في منطقة بها معدل انتقال كبير لفيروس كورونا.

بالنسبة للأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بشكل كامل ، يمكن أن يساعد الفحص الروتيني في العثور على الحالات ، وخاصة الحالات التي لا تظهر عليها أعراض ، ومنع انتشار المرض.

بالنسبة للأطفال في المعسكرات اليومية ، يجب على الآباء مراقبة ما إذا كان أطفالهم يعانون من أي أعراض لكورونا وإذا فعلوا ذلك ، فيجب عليهم إبقاء هؤلاء الأطفال في المنزل عندما يمرضون يجب أن تقوم المخيمات الليلية بإجراء فحوصات طبية يومية للأعراض.

يمكن أن يساعد الفحص الأسبوعي للموظفين الذين لم يتم تطعيمهم بشكل كامل في تقليل انتقال الفيروس يجب أن تضع المخيمات أيضًا سياسات مرنة وداعمة للإجازات المرضية لتشجيع الموظفين على البقاء في المنزل أو الخروج من الأنشطة إذا كانوا مرضى.