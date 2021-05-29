كيف تشرحين لطفلك فضل صوت الصلاة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مايو 2021 01:34 مساءً - العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة" بذلك عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهمية الصلاة في حياة المسلم، ولا شك أن النداء للصلاة يبعث في النفس والروح أجواء من الراحة والطمأنينة، ويحفز المسلم على ترك ما بيده والتوجه للصلاة، ولذلك فيجب على الام أن تشرح لطفلها أهمية سماع صوت الصلاة والعمل به، وفضله وقيمته، وكيف يمكن أن يستثمره المسلم حيث يقدم لك أستاذ الفقه والشريعة الدكتور ماجد عرفة هذا الشرح البسيط كالآتي.

ما هي آداب سماع صوت الصلاة؟

الدعاء بعد الآذان وبعد الصلاة

صوت الصلاة هو الآذان وهو النداء الذي يرفع معلناً دخول وقت الصلاة.

يجب على المسلم أن يترك ما بيده ويستعد للصلاة بمجرد أن يسمع صوت الصلاة.

كان الأقدمون يتركون أعمالهم حتى أنه قد روي أن طارق الذهب كان يتركه ويتوجه للصلاة بمجرد أن يسمع النداء.

ومن آداب سماع صوت الصلاة أن يردد المسلم في سره وراء المؤذن ويؤمن على ما يقول.

وهناك ما روي عن الرسول أن الدعاء ما بين الآذان والاقامة يكون مستجاباً، ويستحب الدعاء فيه عسى أن يكون مقبولاً.

ومن سنن الدعاء البدء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

الوضوء والتحضر للصلاة، ويسن صلاة ركعتين بعد الوضوء مباشرة غير الصلاة المكتوبة.

ما هي صيغة صوت الصلاة؟

تؤدى الصلاة بعد سماع صوت الصلاة

اللهُ أكبرْ , اللهُ أكبرْ . اللهُ أكبرْ , اللهُ أكبرْ

أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمداً رسولُ الله . أشهد أن محمداً رسول الله

حيِّ على الصلاة . حي على الصلاة

حيِّ على الفلاح . حي على الفلاح

اللهُ أكبرْ . اللهُ أكبرْ

لا إله إلا الله

- ويزاد في أذان الفجر ـ بعد حي على الفلاح الثانية ـ الصلاة خيرٌ من النوم مرتين.

ما هو حكم رفع صوت الصلاة؟

الآذان فرض كفاية

رفع صوت الصلاة هو فرض كفاية، كما ان الاقامة للصلاة فرض كفاية، ويجب ان يؤذن أحد المتواجدين في المسجد لكي يسمع الناس حوله صوت الصلاة ويتوجهون لأداء الصلاة، ويفضل أن يصلي الرجال في المسجد، وتصلي النساء في البيوت، ويمكن تعويد الفتيات الصغيرات بضرورة التبكير للصلاة وصلاة الجماعة في البيت مع الأم.

ويمكن للأم أن تشرح للطفل أن الآذان قد شرع زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأول مؤذن في الاسلام هو بلال بن رباح وعرف ب" مؤذن الرسول".