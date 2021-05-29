علامات زيادة وزن الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مايو 2021 01:34 مساءً -

كل أم تبحث عن دوام صحة رضيعها وسلامة نموه، ويسعد قلبها ويسر ناظرها أكثر زيادة وزنه؛ حيث إن مؤشرات نمو حديثي الولادة غالباً ما تكون غير ملحوظة، ودائماً ما يتكرر السؤال: هل شبع طفلي؟ هل ما زال يشعر بالجوع؟ هل لبن الصدر أو الزجاجة كافٍ؟ هنا يطمئنها أساتذة طب الأطفال: "هناك مشاهدات يومية إن ربطت الأم بينها وبين الراحة والشعور بالشبع؛ فهي دلائل على زيادة وزن الرضيع"الخليج 365 وطفلك " استشارت الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال للإجابة والتوضيح

كيف أعرف وزن طفلي الرضيع؟

هناك علامات روتينية تؤكد زيادة وزن الرضيع

تُعتبر مرحلة نمو حديثي الولادة من المراحل الدقيقة والمقلقة للأم؛ لأنّ مؤشرات نمو طفلها تكون في البداية غير ملحوظة خاصة أنّ التفاعل الوحيد لرضيعها يكون من خلال البكاء

تسأل الأم في هذه المرحلة أسئلة مرتبطة بنمو طفلها، أهمّها: هل شبع طفلي؟ كيف أعلم إذا زاد وزنه؟ والإجابة: هناك علامات يومية روتينية تؤكّد زيادة وزن الرضيع

تغيير الحفاضات تدل على زيادة وزن الرضيع

عدد الحفاضات المبللة تدل على زيادة وزن الرضيع

إنّ تطور طفلك اليومي، الذي تلاحظينه من خلال سكوته عندما تحملينه، استكشافه للألوان والأصوات، التفاعل مع المحيط؛ كلها علامات تدلّ على النمو السليم للرضيع، وأن وزنه يزيد والحليب يكفيه

كما إنّ عدد الحفاضات المبللة تدل على أنّ طفلك ينمو ووزنه يزيد، ومن المهم أن يبلل ما بين 8 و10 حفاضات يومياً، حتى لو قلّ أكل ابنك، يكفي أن تكون حفاضاته مبللة لتتأكّدي من أن وزنه يزيد

عندما تضيق ملابس ابنك الرضيع، يكون هذا مؤشراً على أنه ينمو ووزنه يزيد، وهذه العلامة شائعة جداً ومن أولى العلامات لنمو طفلك

النوم ليلا..علامة

نوم الطفل ليلا وحتى الصباح. .علامة على زيادة وزنه

وكذلك عندما يبدأ طفلك بالنوم ليلاً حتى الصباح، فتأكّدي أنّه قد شبع، وهذا دليل على أنّ وزنه يزيد، وعادة ما يحدث هذا عند الشهر الثاني ليبدأ بتنظيم نومه بنفسه، وإذا تأخّر ابحثي عن الأسباب

كما إن ملاحظة تفاعل طفلك الرضيع مع محيطه دليل على أنه قد كَبُر لدرجة أنّه يستوعب كل ما يحيط به ويستكشف كل جديد، وهذا يترافق مع نموّه الجسدي

وزن الطفل منذ ولادته حتى إتمام عامه الأول

عدم كسب الطفل للوزن لا يعني أنه مريض

خلال الأشهر الثلاثة الأولى؛ يتفجر نموّ الطفل، فيكسب بين 800 غ و1 كلغم في الشهر

بين 3 و 6 أشهر؛ يتباطأ منحنى نموّه، ويتراجع كسبه للوزن، فيكسب منذ هذا الوقت من 500 إلى 600 غم. في الشهر

منذ الشهر السادس حتى سن السنة؛ تتابع زيادة الوزن تراجعها، وعدم كسب الطفل للوزن لا يعني أنه مريض، مع العلم أن الأطفال يختلفون من ناحية تطور نموّهم، إضافة إلى أن العامل الجيني له تأثيره

كما إن كتلة الجسم -الوزن الشكلي- يبدأ بالتراجع عندما يبدأ الطفل بالمشي، ويتباطأ في السنة الثانية، ويستقر خلال السنة الثالثة، وهكذا

وزن الطفل في الشهر الأول

في الشهر الأول؛ يزن طفلك نحو 3.4 إلى 4.4 كلغم، ولكن هذه الأرقام قد تتغيّر كثيراً، فيكون أدنى مستوى 3 كلغم، والمعدل الأعلى 5.6 كلغم

وزن الطفل في الشهر الثاني

في الشهر الثاني يمكن لطفلك، بحسب معدل ازدياد وزنه، أن يستقر وزنه بين 4.4 و5.2 كلغم

وزن الطفل في الشهر الثالث

في الشهر الثالث؛ يزن الأطفال الأكثر صغراً 4 كلغم والأكبر 7 كلغم، والوزن المتوسط، يقع بين 4.6 و6 كلغم

وزن الطفل في الشهر الرابع

في الشهر الرابع يزن الطفل بين 4،4 أو 5،4 كلغم

في هذه السن يزن الطفل بمعدل 4.4 أو 5.4 كلغم، وينضج جهازه الهضمي

وزن الطفل في الشهر الخامس

في هذه السن يزن طفلك بين 6 و 7 كلغم

وزن الطفل في الشهر السادس

سيزن طفلك في هذه السن من 5.4 إلى 9 كلغم، ويجب أن ينتقل إلى الحصول على حليب من نوع آخر

وزن الرضيع في الشهر السابع

في الشهر السابع يصل وزن الطفل من 6-9 كلغم

يصل وزنه من 6 إلى 9 كلغم..

وزن طفلك في الشهر الثامن

يتراوح وزنه من 7.4 إلى 9 كلغم، وتبدأ أطعمته بالتنوع أكثر فأكثر

وزن الرضيع في الشهر التاسع

الوزن بين 7.8 و9.6 كلغم

وزنه في الشهر العاشر

يزن بين 6.8 و11 كلغم

وزن طفلك في الشهر الحادي عشر

يزن بين 8.4 و10.2 كلغم، ويجب أن يتناول 4 وجبات يومياً

وزن طفلك في سن السنة

يزن بين 8.8 و10.6 كلغم