إدراك الطفل في الشهر الثالث

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مايو 2021 01:34 مساءً - يعتبر التفاعل مع البيئة والوسط المحيط بالنسبة للطفل بعد ولادته وخروجه إلى الحياة من أهم دلائل وعلامات النمو الإدراكي للطفل، ولكي تطمئن الأم أن طفلها ينمو بشكل صحيح إلى جانب نموه الجسماني مثل زيادة الوزن والطول يقدم لها الدكتور أحمد يونس ، إختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة شرحاً لأهم علامات النمو الإدراكي لدى الطفل في الشهر الثالث من عمره كالآتي.

علامات نمو الطفل في الشهر الثالث

يدير راسه نحو أمه

يستطيع أن يرفع رأسه بشكل ثابت والنظر حوله وهذه الميزة تدل على نمو جهازه الحركي ودماغه، ويمكن له التواصل مع المحيط من خلال رفع رأسه.

ينام طول الليل ويصبح نومه منتظماً وقد يستيقظ للرضاعة مرة فقط.

يحرك يديه وقدميه ويهز جسمه متفاعلاً.

ويبدأ الطفل بالمناغاة والمناداة، قد يبدأ بلفظ بعض الأحرف المتفرقة.

يصبح الطفل أكثر حساسية للمؤثرات والمحفزات الحسية.

علامات التطور الإدراكي للطفل في الشهر الثالث

يبكي عند تركه لوحده

يبدأ الطفل بالإدراك والانتباه والتطور لكل من حوله في الشهر الثالث من عمره.

يبدأ الطفل بالبحث والنظر نحو الشخص الذي يقوم باللعب معه.

ويبدأ بالانتباه إلى الأصوات والالتفات بعينه ورأسه عليها.

يبدأ في التدقيق في الوجوه.

ويبدأ بالبكاء إذا ترك وحده.

ويضحك عندما يرى وجه أمه وإخوته.

تلاحظ الأم أن طفلها في الشهر الثالث أكثر ما يجذب نظره هو اللون الأحمر، يبدأ في محاولة مسك أطراف أي شيء بهذا الألوان

كما يبدأ بمسك الأشياء للتعرف عليها عن طريق لمس الفم.

يمكن له أن يصنف أشياء بسيطة في عقله، مثل أن يرى لعبتين ولكنه مهما حاو لدمجهما فهو يعرف أنهما لن تصبحا لعبة واحدة.

كيف تساعدين طفلك على التطور الإدراكي؟

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