كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مايو 2021 01:34 مساءً - في القرن التاسع عشر، اقترح المنظرون، مثل تشارلز داروين، أن الدغدغة مرتبطة بالفكاهة، ومع ذلك؛ فقد دحض العلماء هذه النظرية ورأوا أن الدغدغة أكثر من رد فعل ،إلتقت «الخليج 365 نت» بالدكتور محمد هاني اختصاصي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية؛ ليقول إن الدغدغة هي لعبة نلعبها عادة مع الأطفال، ومع ذلك، غالباً ما يشعر الأطفال بالعجز والخروج عن السيطرة أثناء المداعبة، لا يمكنهم إخبارك بالتوقف لأنهم لا يستطيعون التنفس، ومن المحتمل أن تخطئي في ضحكهم من أجل التشجيع.

يشعر العديد من الأطفال بالشلل بسبب الدغدغة، ويذهبون إلى أبعد الحدود لحماية أنفسهم من الدغدغة في الواقع، يذكر العديد من البالغين أنهم شعروا بعدم الارتياح الشديد أثناء مداعبتهم وهم أطفال، في حين أننا نحن البالغين قد نعتبر الدغدغة أمراً ممتعاً للأطفال، وبينما قد تكون نوايانا جيدة، إلا أن الدغدغة قد تكون غيرَ مريحة لطفلك.

لماذا لا تفترضين أن كل طفل يحب الدغدغة؟

مخاطر دغدغة الأطفال

نظراً لأن الدغدغة غالباً ما يُنظر إليها على أنها شكل من أشكال اللعب، لا يعتقد الكثير من الناس أنه من الضروري طلب إذن الطفل قبل لمسه ،فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك لا تفترضين أن طفلك يحب المداعبات.

1. لا يمكنهم التوقف عن الضحك لأنهم لا يستطيعون مساعدتك

دغدغة الأطفال

حتى ولو كانوا يكرهون ذلك؛ فإن أطفالك سوف يضحكون بلا حول ولا قوة، ولن يكونوا قادرين على إخبارك بأنهم لا يستمتعون بها، الضحك الذي يحدث مع الدغدغة هو انعكاسي وليس مثل ما يحدث بعد الاستماع إلى نكتة جيدة.

2. ينتهك حقهم في الاستقلال الجسدي

دغدغة

لمس شخص ما مِن دون موافقته، يعد انتهاكاً لسلامته الجسدية، من الضروري أن تسألي عما إذا كان طفلك على ما يرام مع التعرض للدغدغة.

3. يمكن أن تكون مهينة

أي شخص يتعرض للدغدغة، يفقد ضبط النفَس، إنهم غير قادرين على قول ما يريدون، ويكافحون من أجل استعادة السيطرة، قد يكون هذا مهيناً للطفل؛ حتى ولو كانت نواياك جيدة؛ فقد تكون النتيجة مؤذية للطفل.

4. يمكن أن تسبب الدغدغة مضاعفات طبية

مضاعفات طبية

عندما تتم دغدغة الطفل باستمرار، يبدأ في الضحك بلا حسيب ولا رقيب، ولا يستطيع التحدث أو التنفس، في بعض الحالات، قد يفقدون وعيهم؛ نظراً لأنهم لا يستطيعون إخبارك بالتوقف؛ فقد لا تدركين أنهم في ورطة.

5. الدغدغة تخلق مشاكل في الثقة بالنفس

طفلك

إذا كان طفلك لا يحب أن يتم دغدغته؛ فإن الدغدغة قد تخلق مشاكل ثقة مدى الحياة، عندما يكبرون في السن، يفقدون جزءاً من الثقة الكبيرة في الأشخاص الذين لمسوهم في الصغر، ومحاولة تجنب الأماكن المزدحمة خوفاً من تعرضهم للمس.

هناك العديد من الطرق الأخرى لإسعاد طفلك.. جربي الترابط مع أطفالك بطرق أخرى، مثل: إلقاء النكات أو ممارسة الألعاب معاً، وسيحبونكِ أكثر من ذلك.