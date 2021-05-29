لقاح جديد يخفض معدل الوفيات بنسبة أعلى من “فايزر”‏

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لقاح كورونا
أوضحت النتائج الأولية لدراسة أوروغوانية أن لقاح “كورونافاك” الصيني يخفض معدل وفيات وباء “كورونا” بنسبة 97 في المئة فيما تبلغ فعالية “فايزر” الأميركي 80 في المئة.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة في أوروغواي أنّ “الانخفاض في عدد الوفيات بفيروس كورونا، بعد أكثر من 14 يوماً من إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح، بلغت نسبته 97 % لـ”كورونافاك” كورونا و80 % لـ”فايزر”.
وبحسب هذه الدراسة، من إجمالي عدد الأشخاص المحصنين بلقاح “كورونافاك” في 25 أيار (712,716)، ثبتت إصابة 5360 بالوباء. وأُدخل 19 من بينهم إلى العناية المركزة وتوفي ستة.
وبيّنت الدراسة أيضاً أنه من إجمالي الأشخاص الذين تلقوا لقاح “فايزر” في التاريخ نفسه (149,329)، أصيب 691 بكوفيد-19 ونقل شخص واحد فقط إلى المستشفى في العناية المركزة وتوفي ثمانية. وأشارت الدراسة إلى أنه في هذه الحالة، كان كل هؤلاء الأشخاص في الثمانينات من العمر.
وبالتالي، كانت نسبة الانخفاض في عدد الإصابات مع لقاح “كورونافاك” 57 % مقارنة بنسبة 75 % لـ”فايزر”.
أما بالنسبة إلى الحالات التي احتاجت إلى دخول العناية المركزة، فقد أشارت الدراسة إلى فعالية بنسبة 95 % لـ”كورونافاك” و99 % لـ”فايزر”.
وحدّدت الدراسة أنّ الأرقام أولية و”يجب تفسيرها بحذر لأنها لا تأخذ في الاعتبار سن الأشخاص والأمراض المصابين بها والمجموعات الأكثر عرضة” مثل العاملين في القطاع الصحي.
وأوروغواي التي يبلغ عدد سكانها 3,5 ملايين نسمة، لم تفرض أي عمليات إغلاق وأبقت جزءاً كبيراً من أنشطتها مفتوحاً. وتراهن حكومة الرئيس لويس لاكايي بو على حملة التلقيح التي تتقدم بوتيرة ثابتة منذ إطلاقها في الأول من آذار.
وحتى الآن، تلقى 47 في المئة من السكان الجرعة الأولى من اللقاح و28 في المئة الثانية.