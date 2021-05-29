لقاح جديد يخفض معدل الوفيات بنسبة أعلى من “فايزر”‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أوضحت النتائج الأولية لدراسة أوروغوانية ‏أن لقاح “كورونافاك” الصيني يخفض معدل وفيات وباء “كورونا” بنسبة 97 في المئة فيما ‏تبلغ فعالية “فايزر” الأميركي 80 في المئة.‏

وأظهرت الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة في أوروغواي أنّ “الانخفاض في عدد الوفيات بفيروس كورونا، بعد أكثر من 14 يوماً ‏من إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح، بلغت نسبته 97 % لـ”كورونافاك” كورونا و80 % لـ”فايزر‏‎”.‎

وبحسب هذه الدراسة، من إجمالي عدد الأشخاص المحصنين بلقاح “كورونافاك” في 25 أيار (712,716)، ثبتت إصابة 5360 ‏بالوباء. وأُدخل 19 من بينهم إلى العناية المركزة وتوفي ستة‎.‎

وبيّنت الدراسة أيضاً أنه من إجمالي الأشخاص الذين تلقوا لقاح “فايزر” في التاريخ نفسه (149,329)، أصيب 691 بكوفيد-19 ونقل ‏شخص واحد فقط إلى المستشفى في العناية المركزة وتوفي ثمانية. وأشارت الدراسة إلى أنه في هذه الحالة، كان كل هؤلاء الأشخاص ‏في الثمانينات من العمر‎.‎

وبالتالي، كانت نسبة الانخفاض في عدد الإصابات مع لقاح “كورونافاك” 57 % مقارنة بنسبة 75 % لـ”فايزر‎”.‎

أما بالنسبة إلى الحالات التي احتاجت إلى دخول العناية المركزة، فقد أشارت الدراسة إلى فعالية بنسبة 95 % لـ”كورونافاك” و99 % ‏لـ”فايزر‎”.‎

وحدّدت الدراسة أنّ الأرقام أولية و”يجب تفسيرها بحذر لأنها لا تأخذ في الاعتبار سن الأشخاص والأمراض المصابين بها ‏والمجموعات الأكثر عرضة” مثل العاملين في القطاع الصحي‎.‎

وأوروغواي التي يبلغ عدد سكانها 3,5 ملايين نسمة، لم تفرض أي عمليات إغلاق وأبقت جزءاً كبيراً من أنشطتها مفتوحاً. وتراهن ‏حكومة الرئيس لويس لاكايي بو على حملة التلقيح التي تتقدم بوتيرة ثابتة منذ إطلاقها في الأول من آذار‎.‎

وحتى الآن، تلقى 47 في المئة من السكان الجرعة الأولى من اللقاح و28 في المئة الثانية‎.‎