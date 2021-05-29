- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن ما مدى فعالية العلاج بالأوزون فى علاج أعراض فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعد الموجة الثالثة من فيروس كورونا دليلًا على مدى خطورة الفيروس وعدم القدرة على التنبؤ به، بينما تتراجع الموجة الحالية ببطء، هناك حاجة لاستكشاف المزيد من العلاجات البديلة وطرق العلاج للتعامل مع الموجة الثالثة، برز العلاج بالأوزون الذي تم استخدامه لعقود عديدة في علاج الأمراض المزمنة كعلاج تكميلي واعد يشفي الجسم عن طريق تحفيز مناعته على الأقل، يدعي بعض الممارسين ذلك لهذا العلاج يتم إدخال الأوزون الطبي في الجسم عن طريق الوريد، يقال إن العلاج يسرع عملية الشفاء ويقلل أيضا من معدل الوفيات، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
ما هو العلاج بالأوزون وكيف يعمل لمرضى كورونا؟
العلاج بالأوزون هو علاج طبي بديل يدخل الأوزون وهو شكل شديد التفاعل من الأكسجين في الجسم لتحفيز المناعة وتحفيز الاستجابة العلاجية التي تشفي الجسم، وفقا لعلم الأدوية المناعي الدولي، فإن العلاج بالأوزون لديه إمكانات هائلة لعلاج فيروس كورونا نظرا لخصائصه في تحسين الأوكسجين ومضادات الأكسدة والفيروسات ومضادات الالتهاب، يمكن أن يكون مفيدًا لمرضى فيروس كورونا لأنه يزيد من إمداد الأكسجين عبر الدم إلى الأنسجة.
تطعيم كورونا
فوائد العلاج بالأوزون
يحسن العلاج بالأوزون نظام المناعة ودورة الأكسجين في الجسم، كما أنه يعالج الآلام المزمنة في العديد من الأمراض، كما أنه يعالج التهاب المثانة الخلالي والتهاب الكبد المزمن والتهابات الهربس والتهابات الأسنان والسكري والتنكس البقعي. يدرج المعالجون الفوائد التالية.
- ينشط جهاز المناعة.
- يحسن الاستخدام الخلوي للأكسجين.
- يمكن أن يقلل بشكل كبير أو حتى يقضي على العديد من حالات الألم المزمن من خلال تأثيره على مستقبلات الألم.
العلاج بالأوزون
كيفية إعطاء العلاج بالأوزون لمرضى فيروس كورونا:
- - يتم إعطاء الأوزون عن طريق الحقن الوريدي بعد تحويله إلى محلول ملحي.
- - يتطلب العلاج 3-15 جلسة حتى يشفى المريض حسب شدة المرض.
- - تستغرق كل جلسة 45 دقيقة إلى ساعة.
- - يمكن إعطاء العلاج لأي مريض يعاني من مرض خفيف إلى شديد.
- - في مراحل لاحقة يلزم تجهيز وحدة العناية المركزة لإعطاء العلاج.