شكرا لقرائتكم خبر عن ما مدى فعالية العلاج بالأوزون فى علاج أعراض فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الموجة الثالثة من فيروس كورونا دليلًا على مدى خطورة الفيروس وعدم القدرة على التنبؤ به، بينما تتراجع الموجة الحالية ببطء، هناك حاجة لاستكشاف المزيد من العلاجات البديلة وطرق العلاج للتعامل مع الموجة الثالثة، برز العلاج بالأوزون الذي تم استخدامه لعقود عديدة في علاج الأمراض المزمنة كعلاج تكميلي واعد يشفي الجسم عن طريق تحفيز مناعته على الأقل، يدعي بعض الممارسين ذلك لهذا العلاج يتم إدخال الأوزون الطبي في الجسم عن طريق الوريد، يقال إن العلاج يسرع عملية الشفاء ويقلل أيضا من معدل الوفيات، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

ما هو العلاج بالأوزون وكيف يعمل لمرضى كورونا؟

العلاج بالأوزون هو علاج طبي بديل يدخل الأوزون وهو شكل شديد التفاعل من الأكسجين في الجسم لتحفيز المناعة وتحفيز الاستجابة العلاجية التي تشفي الجسم، وفقا لعلم الأدوية المناعي الدولي، فإن العلاج بالأوزون لديه إمكانات هائلة لعلاج فيروس كورونا نظرا لخصائصه في تحسين الأوكسجين ومضادات الأكسدة والفيروسات ومضادات الالتهاب، يمكن أن يكون مفيدًا لمرضى فيروس كورونا لأنه يزيد من إمداد الأكسجين عبر الدم إلى الأنسجة.



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