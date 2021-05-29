شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع الشاى لإنقاص الوزن بشكل أسرع.. منها الزنجبيل والأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لفنجان من الشاي الدافئ إصلاح كل شيء من الحياة المجهدة، ويمكن لشرب النوع المناسب من الشاي أن يساعد على إنقاص الوزن بسهولة وتحسين عملية التمثيل الغذائي، حيث إن إجراء تعديلات على نظامك الغذائي مع إضافة بعض خلطات الشاي الطبيعية لا يمكن أن يساعدك فقط على فقدان تلك الدهون العنيدة ولكن أيضًا يحسن الجهاز الهضمي لفترات طويلة، وهناك بعض خلطات الشاي التي اقترحها خبراء الصحة والتغذية لإنقاص الوزن بشكل أسرع، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلى.. أنواع الشاي لإنقاص الوزن بشكل أسرع:

1- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر بتركيبته الغنية بمضادات الأكسدة يساعد في حرق الدهون من خلال عملية التوليد الحراري، حيث يساعد وجود الكاتيكين في الشاي الأخضر في تسريع عملية حرق الدهون ويقلل من امتصاص الدهون في الأمعاء، ولكن مع أهمية اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة لفقدان الوزن بجانب إضافة الشاي الأخضر.



شاي الزنجبيل

2- شاي الزنجبيل

الزنجبيل هو أحد المكونات الأكثر استخدامًا في كل منزل، ومن المثير للاهتمام أن شاي الزنجبيل ليس مجرد علاج مثالي لالتهاب الحلق، ولكنه في نفس الوقت له تأثيرات مهدئة مذهلة للشفاء من اضطراب المعدة وعسر الهضم والغثيان ويساعد في إدارة الوزن بشكل طبيعي، حيث أنه غني بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة لتقليل الالتهابات ويساعد في حرق الدهون بسهولة.

3- شاي الكركديه

شاي الكركديه هو شاي آخر شائع استخدامه ويساعد في تعزيز فقدان الوزن، حيث إنه منذ عدة عصور تم استخدام هذا النبات وزهرته في العديد من الأدوية التقليدية، ويرجع ذلك إلى وجود مركبات الأنثوسيانين والفينول والفلافونويد التي يمكن أن تساعد في تقليل الدهون وتنظيم الجينات المشاركة في التمثيل الغذائي للدهون.

4- شاي الشمر

الشمر يمكن إضافته للحصول على نكهة شهية فهو يعتبر معطرًا لذيذًا للفم، كما تم استخدام الشمر أيضًا كعنصر نشط في العديد من أدوية الجهاز الهضمي وتقليل انتفاخ البطن، كما أن شرب شاي الشمر يساعد أيضًا في تحسين التمثيل الغذائي بما يساهم بدوره فى إنقاص الوزن.