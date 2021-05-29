تجربة علمية مفاجئة… حفل شارك به 1000 شخص ولم يصابوا بـ”كورونا”‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 8 ثواني

احتشد المئات في مدينة برشلونة الإسبانية للرقص والغناء على مدى ساعات، في ديسمبر، من دون اتباع قواعد التباعد الاجتماعي، ولم ‏يصب أي منهم بعدوى فيروس كورونا بخطوة هدفها إقامة تجربة علمية‎.‎‏ وأقيم الحفل بهدف التوثق من مدى أمان إقامة حفلات داخلية ‏كبيرة في ظل جائحة كورونا‎.‎

ونشر الباحثون نتائج دراستهم، هذا الأسبوع، والتي أكدت بشكل مفاجئ على أن أحدا من الحاضرين لم تظهر نتيجته إيجابية بعد ‏المشاركة بالحفل‎.‎ ورغم أن التباعد الاجتماعي لم يكن مفروضاَ على الحضور، إلا أن المنظمين طلبوا منهم وضع كمامات من طراز‎ “N95” ‎طوال ‏الحفل‎.‎

المكان الوحيد الذي تمكن الحضور من خلع كماماتهم فيه كان موقع الشرب، ومنطقة التدخين، التي تتسع لنحو 20 شخصا، إلا أن ‏التباعد كان إلزاميا في تلك البقعة على وجه التحديد‎.‎ وحافظ القائمون على الدراسة على ضبط الحرارة بحيث تبقى أقل من 21 درجة مئوية، كي لا تشكل الكمامات مصدر إزعاج ‏للحضور‎.‎

ووفقا للدراسة، فقد شارك أشخاص تراوحت أعمارهم ما بين 18 و59 عاما بالحفل، بعد أن أظهرت فحوصاتهم نتائج سلبية قبيل دخول ‏الحفل‎.‎ وخير المنظمون الحضور بين أن يحضروا الحفل لمدة خمس ساعات كاملة، أو أن يعودوا إلى منازلهم دون مشاركة‎.‎

ورغم ذلك، تشير الدراسة إلى صعوبة رصد الحالات التي لا تظهر أعراضا للإصابة بالمرض، ما يجعل النتائج تقريبية إلى حد كبير‎.‎