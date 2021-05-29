شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسبب قهوة الصباح الإصابة بالسكتة الدماغية؟ اعرف التقاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزداد احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية بخمس مرات إذا كنت تعاني من الرجفان الأذيني، وهو اضطراب في نظم القلب يبدو كما لو أن القلب يرفرف، ويحدث هذا عندما ترتجف الغرف العلوية لعضلة القلب أو ترتعش، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".





وتشمل أعراض الرجفان الأذيني الشعور بالخفقان وألم الصدر والإرهاق وضيق التنفس والدوخة، ويمكن أن يستمر الشعور بالرفرفة من بضع لحظات إلى بضع ساعات، حيث ذكرت مؤسسة القلب البريطانية (BHF) أن الضرر الذي يصيب القلب هو السبب الأكثر شيوعًا وقد يكون هذا نتيجة لارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب التاجية أو مرض السكري أو مجموعة من الحالات الأخرى، مثل مرض صمام القلب أو التهاب التامور أو اعتلال عضلة القلب أو الخضوع لعملية فى القلب.

ويمكن أن يحدث الرجفان الأذيني نتيجة الإجهاد البدني والعقلي الذيى يرتبط بحالات صحية مثل، التعرض لأزمة صحية وسرطان الرئة والانسداد الرئوي.

من جانبها، تقول جمعية القلب الأمريكية، إنه يمكنك تجنب الإصابة بالرجفان الأذيني الذى يزيد من خطر التعرض للسكتة الدماغية عن طريق التخلى عن تناول فنجان القهوة صباحًا، خاصة أن الرجفان الأذيني يزيد أيضًا من خطر تكون جلطة دموية داخل عضلة القلب والتي يمكن أن تنتقل إلى المخ ويترتب عليه الإصابة بالسكتة الدماغية.

على سبيل المثال، قد يعاني بعض الأشخاص من خفقان القلب إذا شربوا القهوة، وبالتالي إذا تسبب شرب القهوة في نوبة من الخفقان في القلب فمن الأفضل تجنب تناولها تمامًا، يمكن أن تشمل المحفزات الشائعة الأخرى للإصابة بالرجفان الأذينى، الإجهاد والإفراط بشرب الكحول وبعض التمارين وبعض الأطعمة.

لذلك من المهم تجنب التدخين واتباع النظام الغذائى على طراز حمية البحر المتوسط وممارسة النشاط البدنى والحفاظ على الوزن تحت السيطرة لتقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية وهما عاملان يمكن أن يؤديا إلى الإصابة بالرجفان الأذيني.

وذكرت مؤسسة القلب البريطانية (BHF) أبرز علامات السكتة الدماغية والتى يجب بناء عليها التحرك سريعًا لتفادى تفاقم المشكلة:

1- ضعف الوجه

2- تنميل الذراع

3- مشاكل فى الكلام