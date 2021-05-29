شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أسباب الإصابة بفطريات الأظافر وطرق علاجها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدوى الأظافر الفطرية تصيب إصبع القدم عادةً ما يكون أفضل علاج لعدوى الأظافر الفطرية، هو تناول الحبوب المضادة للفطريات بوصفة طبية، وفي الحالات الشديدة، قد يزيل الطبيب الظفر تمامًا قد يستغرق الأمر عدة أشهر إلى سنة حتى تختفي العدوى، وفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS.

قد لا يكون الشخص على علم بالعدوى في الأظافر، لكن الحالة شائعة يمكن أن تتسبب التهابات أظافر اليدين أو القدمين في تغير لون الظفر وسميكة وأكثر عرضة للتشقق والكسر، تعد العدوى أكثر شيوعًا في أظافر القدم من أظافر الأصابع.

تغير لون الظفر (أصفر أو بني أو أبيض).

الظفر سميك.

الظفر هش أو متصدع

س: ما هي أعراض عدوى الأظافر الفطرية؟

لا يدرك المرء حتى عندما يطور إصبع القدم هذا النمو الفطري وذلك لأن عدوى الأظافر الفطرية عادة لا تكون مؤلمة إلا إذا أصبحت شديدة في بعض الحالات، يعاني الأشخاص المصابون بعدوى فطرية من عدوى جلدية فطرية في القدم تظهر هذه العدوى بشكل خاص بين أصابع القدم وتسمى عادة "قدم الرياضي".

س: ما هو مصدر الالتهابات الفطرية في الأظافر؟

تعيش عدة أنواع من الفطريات الخمائر أو العفن في البيئة يمكن للشقوق الصغيرة في ظفرك أو الجلد المحيط أن تسمح لهذه الجراثيم بدخول ظفرك وتسبب العدوى، إذا كانت قدمك في وضع غير جيد التهوية ودافئ ورطب ومظلم مثل الأحذية أو الجوارب لفترة طويلة، خاصة إذا كانت القدم أو الحذاء تحتوي على جراثيم، فمن المحتمل أن تصاب بقدم الرياضي وعدوى الأظافر الفطرية.

نظرًا لأنه فطر ، فإنه يزدهر في المناخ الرطب الدافئ في غرفة خلع الملابس في الصالة الرياضية ووحمامات السباحة عندما تتلامس قدمك النظيفة بشكل مباشر مع الأسطح الملوثة، والأكثر شيوعًا في هذه المساحات المشتركة ، يمكن أن تصاب بعدوى "قدم الرياضي" تتكوّن الفطريات أيضًا داخل حذائك المتعرق الضيق، لذلك ، لضمان صحة جلد أظافر القدم والقدم ، يجب عليك التأكد من أنك لا تسمح بتكوين جو يفضي إلى نمو مثل هذه العدوى الانتهازية.

ما هي الظروف الصحية التي تخلق مناخ خصب للعدوى الفطرية؟

إصابة في الأظافر أو جراحة في الأظافر، السكري، ضعف جهاز المناعة، مشاكل الدورة الدموية، قدم الرياضي (القوباء الحلقية في القدم).

حافظ على نظافة اليدين والقدمين وجفافهما.

قص أظافرك وأظافر قدميك وحافظ عليها نظيفة.

عندما تكون في صالون للعناية بالجمال انظر حولك وتأكد من أن موظفيها يتبعون إجراءات النظافة.

تأكد من أن الصالون يعقم أدواته (مقص أظافر ، مقص ، إلخ) بعد كل استخدام.

احمل منشفة قدمك الخاصة.

لا تمشي حافي القدمين في مناطق مثل غرف تبديل الملابس أو الحمامات العامة.

لا تشارك أدوات العناية بالأقدام وأدوات النظافة ومقصات الأظافر مع أشخاص آخرين.

لا تشارك أشياء غير معقمة وربما شاركها شخص آخر.

لا ترتدي الأحذية أو الجوارب عند وجود آثار للرطوبة على القدم أو الجوارب / الأحذية.

لا تمزق أو تعض الظفر أبدًا بدلًا من ذلك ، قم بقصه بقص أظافر نظيف ومعقم.

س: ما هي خطوات خطوات العناية بالقدم للوقاية من عدوى الأظافر الفطرية؟س: ما هي المحظوارات التي تؤدى للإصابة بعدوى فطريات الأظافر؟س: ما هي طرق علاج عدوى الأظافر الفطرية؟

قد يكون من الصعب علاج التهابات الأظافر الفطرية ، وعادةً لا تختفي دون علاج مضاد للفطريات ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) عادةً ما يكون أفضل علاج لعدوى الأظافر الفطرية هو تناول الأقراص المضادة للفطريات بوصفة طبية والتي تؤخذ عن طريق الفم، في الحالات الشديدة ، قد يزيل الطبيب الظفر تمامًا قد يستغرق الأمر عدة أشهر إلى سنة حتى تختفي العدوى.