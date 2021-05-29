تخفيف الوزن 3 كيلو بالاسبوع بدون رياضة

بيروت - نادين محمد - تتكبد الكثير من النساء عناء في خسارة بضع كيلوغرامات من الوزن، وإن كانت هذه الكيلوغرامات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، هذا ناهيك عن التعب في إيجاد الحمية الغذائية الصحيحة التي تحقق الهدف المنشود دون التسبب بأي ضرر بصحة الجسم.

بالرغم من أن الأطباء وخبراء التغذية لا يحبذون الحميات السريعة ، إلا أن البعض يضطررن إلى اتباع إحداها، لذا لمن ترغب بتخفيف الوزن 3 كيلوغرامات في الأسبوع دون رياضة، هذا نموذج من نظام غذائي يؤتي بالنتيجة المرغوب بها...

حمية لتخسيس الوزن 3 كيلو في الأسبوع دون رياضة

في الصباح، وقبل وجبة الفطور، ينصح بتناول مغلي القرفة وفق الطريقة التالية.

• يوضع كوبان من الماء على النار حتى الغليان.

• يضاف ¼ ملعقة من مسحوق القرفة.

• يترك لبضع دقائق حتى يختمر المزيج، ومن ثم يتم تناوله على الريق.

هذه البداية في هذا النظام ينصح بها خبراء التغذية لفوائد القرفة في عملية التمثيل الغذائي، ما يساعد على تخفيف الوزن وحرق الدهون المتراكمة في الجسم.

وجبة الفطور

بعد مضي ½ ساعة من تناول الماء والقرفة، يتم تناول وجبة الفطور التي تتضمن:

• ½ رغيف من الخبز المصنوع من القمح الكامل.

• شريحة من التوست البني المحمص.

• طبق من السلطة، يتكون من خضار متنوعة.

• بيضتان مسلوقتان، أو قطعة من الجبن ذي ملح خفيف.

• يمكن تناول فنجان من القهوة دون إضافة السكر.

الكافيين الموجود في القهوة يساعد على كبح الشهية ويرفع من معدل حرق الدهون، كما أن البروتين المتوفر في البيض والألياف في الخبز والتوست تمنح شعوراً بالامتلاء وتمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية.

وجبة الغذاء

• 250 غراماً من الدجاج المنزوع الجلد أو اللحم الخالي من الدهون أو السمك المشوي.

• 5 ملاعق من الأرز المسلوق أو ¼ رغيف من الخبز.

• طبق من الخضراوات المسلوقة، لا يحتوي على الازلاء، أو البطاطس أو القلقاس.

• يمكن تناول ثمرتين من البرتقال أو ثمرة متوسطة الحجم من الرمان بعد مرور ساعتين من تناول وجبة الغذاء.

وجبة العشاء



• طبق صغير من شوربة العدس، أو قطعة من الجبن مع كوب من الزبادي.

• ½ ثمرة من البرتقال.

يشار إلى ضرورة تناول الماء بمعدل لا يقل عن 3 ليتر يومياً، على أن يتم تناول كوب من هذه الكمية قبل كل وجبة، لتوزع البقية على مدار اليوم.





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