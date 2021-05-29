فرنسا تعلن عدد مرضى فيروس كورونا في العناية المركزة

محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

كشفت فرنسا، الجمعة، عن عدد مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) القابعين في غرف العناية المركزة نظرا لخطورة حالاتهم.



وأعلنت فرنسا أن عدد من يعالجون في وحدات العناية المركزة بسبب الإصابة بكوفيد-19 انخفض بواقع 102 مسجلا 3104 حالات، الجمعة، بينما تراجع العدد الإجمالي لمن يتلقون العلاج في المستشفى بسبب المرض بواقع 669 مريضا إلى 17272.

ويقل الرقمان بشكل كبير في الأسابيع الماضية على الرغم من أن الحكومة خففت تدريجيا من إجراءات العزل العام وحظر التجول.

وسجلت فرنسا 11268 إصابة جديدة مما رفع الإجمالي إلى 5 ملايين و640 ألفا.

وشكلت الزيادة بين أسبوع وآخر بنسبة 1.2% أقل نسبة منذ بداية الجائحة.

كما أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 125 وفاة جديدة بالمرض منها 27 في دور للرعاية على مدى الأيام الثلاثة الماضية.