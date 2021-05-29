الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 169 مليونا وأقل زيادة بالهند منذ 45 يوما

محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 169.29 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و665531.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 16 إصابة جديدة ب"كوفيد-19"، الجمعة، ارتفاعاً من سبع حالات قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 14 من الحالات الجديدة واردة من الخارج.

وأوضحت أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 14 نزولاً من 26 إصابة قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 91061 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

سجلت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة، وذلك مقارنة مع 1132 إصابة و54 وفاة الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الصينية خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 259540 من ضمنهم 190254 حالة تم شفاؤها، و 14950 حالة وفاة".

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و675296 بعد تسجيل 5426 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 88350 بعد تسجيل 163 حالة.

سجلت الهند، السبت، 173790 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في أدنى زيادة يومية لها منذ 45 يوماً بينما ارتفع عدد الوفيات 3617.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 27.7 مليوناً مع تسجيل 322512 حالة وفاة.