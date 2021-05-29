فيتنام تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

نقلت صحيفة "فن إكسبريس" الإلكترونية عن وزير الصحة الفيتنامي، نجوين ثانه لونج، قوله، السبت، إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا.



وقال لونج إن السلالة الجديدة هي هي مزيج من سلالة كوفيد-19 الهندية والبريطانية وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

وبعد نجاح احتواء فيروس كورونا معظم العام الماضي تتصدي فيتنام حالياً لتفش ينتشر بسرعة أكبر.

وأصيب نحو 3600 شخص بكورونا في 31 من بين 63 من مدن وأقاليم فيتنام منذ أواخر أبريل/نيسان فيما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد.

وأوضح لونج: "بعد إجراء التسلسل الجيني على مرضى تم اكتشافهم حديثاً اكتشفنا سلالة جديدة وهي مزيج من الهند والمملكة المتحدة".

ونقلت "فن إكسبريس" عن لونج قوله إن فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثاً للعالم قريباً.