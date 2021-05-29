شكرا لقرائتكم خبر عن الوراثة وتناول الحلويات أبرز أسباب إصابة الطفل بفرط الحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح موقع "health line" الطبى، أن فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال يحدث عند الأولاد وعند البنات، ومن أعراض فرط الحركة : الحركة الشديدة منذ اليوم الأول فى الولادة ، تأخر فى الكلام ، وتشتت الانتباه ، والعند الشديد لمن حوله ، بالإضافة إلى الاندفاع بصورة كبيرة اتجاه المواقف من حوله .

وأضاف التقرير، أن إصابة الطفل بفرط الحركة ينتج عنه مشاكل عديدة بدايتها أن الطفل يسبب كوارث وخسائر كبيرة بسبب حركته سواء فى المنزل ولكل من حوله، بالإضافة إلى مشاكلة فى المدرسة، وأن هناك الكثير من الأسباب من الإصابة بها ومنها أن يكون السبب :

1 العامل الوراثى.

2 الأطفال المصابون بالتوحد أو الصرع .

3 زيادة ضرب الطفل على الرأس .

4 تناول الأغذية الغنية بالسكريات كالحلويات والكعك والبسكويت والآيس كريم، والمعجنات وغيرها التى تزيد من شدة حركة الأطفال.

5 تناول الطفل لبعض الأدوية أو تعرضه للتسمم .



طفل يتناول حلويات

وأوضح الموقع، أنه يجب أن يتم عرض الطفل على الطبيب المتخصص لبدء مرحلة العلاج على مرحلتين: الأولى هى العلاج النفسى، أما الثانية فهى العلاج الكيميائى ، ويتم في مرحلة العلاج النفسي إخضاع الطفل لعدة جلسات يتم تعليمه فيها كيفية التركيز والإنصات والجلوس بهدوء، كما تتم فيها تنمية قدرة الطفل على التحكم فى حركته المفرطة، أما العلاج الدوائى فلا يتم اللجوء إليه إلا بعد إخضاع الطفل للعلاج النفسى ويتبين عدم استجابته الكاملة لها ، ويستمر فترة العلاج لفترة زمنية تختلف من طفل لأخر وفقا لدرجة الاستجابة للعلاج .