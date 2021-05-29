شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة لموازنة هرمونات جسمك.. منها البروكلى والأسماك الدهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاختلالات الهرمونية هي حالة طبية شائعة يواجها كل من، الرجال والنساء، وبينما يعاني الكثير من الأشخاص من سلسلة من المشكلات المتعلقة باختلال الهرمونات، يبدو أنهم يتجاهلون العلامات والأعراض التي تشير إلى وجود مشكلات هرمونية في أجسامهم، حيث تلعب الهرمونات دورًا مهمًا في إدارة الجسم وأى خلل بها يؤثر على العديد من الوظائف، ويمكن أن تتأثر هرموناتنا باختيارات الأطعمة التي نتناولها، لذلك من المهم جدًا أن نختار بدائل صحية تعمل على موازنة الهرمونات، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلى.. 5 أطعمة تساعد على موازنة هرمونات الجسم: 1- البروكلي

يمكن أن يساعد البروكلي في الحفاظ على توازن هرمون الاستروجين نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم، فهو يخفف من متلازمة ما قبل الحيض لدى النساء والتي يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض مثل التقلبات المزاجية والرغبة الشديدة في تناول الطعام والتعب والتهيج والاكتئاب.

2- الأسماك الدهنية

لا تساعد الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل وغيرها في الحفاظ على صحة القلب فحسب، بل يمكنها أيضًا ضمان التوازن الهرموني الصحي للجسم، فمن المعروف أن الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعمل على تنظيم الدورة الشهرية لدى النساء ومكافحة متلازمة تكيس المبايض (PCOS) والتي يمكن أن تتسبب في اختلالات هرمونية حادة.

3- الأفوكادو

إذا كنت تعاني من الكثير من التوتر فإن الأفوكادو علاج جيد لهذه الحالة، حيث يساعد في إدارة هرمونات التوتر، بجانب ذلك يمكن أن يقلل الأفوكادو أيضًا من احتمالية ارتفاع الكوليسترول ومخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

4- الرمان

غني بمكونات مضادات الأكسدة، حيث يساعد الرمان في السيطرة على الإنتاج المفرط لهرمون الاستروجين في الجسم، بالإضافة إلى ذلك، يمنع أيضًا الإصابة بسرطان الثدي المرتبط بهرمون الإستروجين.

5- بذور الكتان

تعتبر بذور الكتان مصدرًا غنيًا للقشور وهو نوع من الاستروجين النباتي الموجود في النباتات، فهو لا يساعد فقط في موازنة الهرمونات بل يمكن أن يساعد في حماية النساء من سرطانات الثدي المرتبطة بالهرمونات.