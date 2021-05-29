شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات لكشف التهاب المفاصل عند مريض السكر.. أبرزها الموجات الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل من أكثر الأمراض التى تصيب كبار السن وأحيانا فى سن الشباب ، وتسبب ألم شديد وعدم القدرة على الحركة بصورة طبيعية على مدار اليوم ، ولابد من البحث عن سبب الاصابة بالتهابات المفاصل لعلاج السبب من مصدره الرئيسى، والتوصل إلى علاج مناسب للحالة .

ووفقا لموقع " healthline " الطبى فإن معظم الأشخاص المصابون بمرض السكرى من النوع الثانى يتعرضون للإصابة بالتهاب المفاصل، إلا أن التحاليل والأشعة السينية الخاصة بالكشف عن مرض السكرى غير كافية لإثبات وجود التهاب فى المفاصل، وغالبا ما تخرج التحاليل بنتيجة سلبية .

وأضاف التقرير الطبى المنشور، أن شكوى مرضى السكرى غالبا ما تكون آلام متكررة باليدين، والتى تشير إلى وجود التهاب فى المفاصل على الرغم من سلبية التحاليل ، موضحا أن هذه الحالات تحتاج إلى :



الموجات الصوتية

1ـ استخدام الموجات الصوتية فى تشخيص أمراض المفاصل والروماتيزم.

2 ـ تحديد أسباب آلام المفاصل بدقة متناهية وفقا لما يحدده الطبيب المختص .

3 ـ متابعة الحالة المرضية للمفاصل وموضع الألم من حين لآخر .

4 ـ متابعة مدى استجابة المريض للعلاج الدوائى الذى يصفه الطبيب .

وأشار التقرير ، إلى أن الموجات الصوتية تمكنت من تحديد وجود التهاب فى الأوتار فى نسبة 79% من المرضى ، والتهاب فى الأوتار فى نسبة ومتلازمة النفق الرسغى، والذى نفته التحاليل، موضحا أن التهاب الآوتار وآلام اليدين مرتبطة بصورة كبيرة بدرجة التحكم وانضباط السكر بالدم ، كما أن دقة الموجات الصوتية فى التشخيص أعلى وأدق من الفحص الإكلينيكى للمريض ، مما ساعد على التشخيص المبكر لكثير من الحالات .

وأوضح التقرير، أن التشخيص المبكر للحالة بصورة صحيحة يساعد على سرعة الشفاء وتقليل ألم المريض .